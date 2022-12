Hoogleedse Hilde Debaeke tovert uitstalramen om tot pareltjes: “Mijn etalagestukken zijn handgemaakt”

Hilde Debaeke (51) uit Hooglede is al ruim 25 jaar bezig met etalages maken en krijgt er maar niet genoeg van. Momenteel is het voor haar een van de drukste periodes van het jaar.

Als we vragen wanneer de passie voor etaleren is ontstaan, moet ze diep teruggaan in de tijd. “Ik deed een zevende jaar Etalage en daarna volgde ik nog eens een tweejarige opleiding in Brugge. Daarna ben ik begonnen als stagiair in een kinderboetiek maar doordat een collega ziek werd, mocht ik invallen. Snel daarna ben ik zelfstandig begonnen en dus ging ik op zoek naar winkels, bakkerijen en allerlei andere firma’s om mooie etalages te ontwerpen”, begint de Hoogleedse creatieve duizendpoot.

Handgemaakt

Momenteel werkt Hilde nog altijd zelfstandig en gaat ze ook twee dagen per week werken in een kledingzaak waar ze zich ook bezighoudt met de visual merchandising.

“Ik droom ervan ooit eens een volledig huisje te decoreren”

“Ik vind die combinatie erg leuk want het werk in de kledingzaak ligt in het verlengde van wat ik anders doe. Ik hou van etaleren met handgemaakte stukken. Wie mij vraagt als etalagist zal weinig aangekochte stuks terugvinden. Het leukste aan een originele etalage is dat de stuks die erin staan of hangen handgemaakt zijn door mijzelf. In de beginjaren hielp mijn papa om originele en handgemaakte items te maken voor in de etalage. Hij hield erg veel van beeldhouwkunst maar genoot er ook van mij te helpen”, gaat Hilde verder.

Het land rond

Hilde rijdt het hele land rond om etalages vrolijk op te smukken naargelang het seizoen, de feestperiode of sector.

“Ik werk voor kleding- en schoenenwinkels maar ook voor bakkerijen en slagers. Het hoogtepunt uit mijn carrière is het werk voor de koekjesgigant Jules Destrooper.”

“Mijn taak bestond erin om hun stand te etaleren op beurzen in Keulen en Parijs. Een ander groter project was mijn werk als etalagist voor een firma in orthopedische materialen. Over heel België ging ik langs bij winkels om hun producten op de best mogelijke manier te etaleren. Allemaal erg leuk al blijft het mijn droom om ooit eens een volledig huisje te decoreren”, klinkt het tot slot bij Hilde.

(EVG)