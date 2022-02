Hoog bezoek in Lichtervelde: oliefabriek ontvangt ambassadeur van… Kazachstan

Lichtervelde kreeg dinsdag een opmerkelijke gast op bezoek. De ambassadeur van Kazachstan ging op de koffie in de Oliefabriek, die de grootste Europese importeur van lijnzaad uit het Aziatische land is.

Algemeen directeur Merijn Haeck van Oliefabriek Lichtervelde kreeg vrijdagmiddag opvallend nieuws: niemand minder dan de ambassadeur van Kazachstan wilde een bezoek brengen aan de fabriek in de Kortemarkstraat. Dinsdagvoormiddag kwam hij langs.

“Wij importeren jaarlijks zo’n 70.000 ton lijnzaad uit Kazachstan”, aldus Merijn Haeck. “We zijn daarmee de grootste Europese importeur van Kazachs lijnzaad. De ambassadeur wilde vooral langskomen om onze banden te versterken en te bespreken of er in de toekomst misschien nog intensere samenwerking mogelijk is.”

Protocol

Ook Lichtervelds burgemeester Ria Pattyn was van de partij. “Blijkbaar vereist het protocol dat, maar dat wisten zowel wij als de burgemeester eigenlijk niet. Het was voor zover we weten pas de eerste keer dat Lichtervelde het bezoek kreeg van een ambassadeur”, zegt Merijn.

“Het was alvast een zeer aangename babbel. Wij hebben de logistieke keten van het lijnzaad van Kazachstan tot Lichtervelde uit de doeken gedaan. De ambassadeur promootte zijn land dan weer als een stabiele en betrouwbare handelspartner.”