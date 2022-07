Holcim neemt Stadsbader-dochter Cantillana over

Cementreus Holcim neemt de Belgische producent van bouwmaterialen Cantillana over van aannemer Stadsbader. Het gaat al om de tweede overname dit jaar van de Zwitserse groep in ons land.

Cantillana staat bekend als producent van onder meer gevelpleister en -isolatie en mortels. Het bedrijf werd in 1875 opgericht als een vestiging van een bouwhandel in Sint-Niklaas, in 1982 kwam het in handen van Stadsbader.

Ondertussen telt Cantillana meer dan 200 werknemers en negen productiesites in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. In ons land gaat het om vestigingen in Harelbeke en Sint-Pieters-Leeuw. Daarnaast is er een hoofdkantoor in Deurle (Sint-Martens-Latem).

“Deze overname versterkt onze positie in Europa verder, vooral op vlak van woningrenovatie en oplossingen voor energie-efficiëntie”, aldus regionaal directeur bij Holcim Miljan Gutovic. Financiële details over de deal maakte de groep woensdag niet bekend.

Eerder dit jaar nam Holcim ook al de Gentse bouwmaterialenproducent PTB-Compaktuna over, net als de Franse sectorgenoot PRB Group.