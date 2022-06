Hof Ter Meulen verzilvert ambassadeurschap ‘Ik koop lokaal’ met sportieve uitdaging voor het goede doel

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen onlangs weer op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. Voor De Haan mag Hof Ter Meulen zich een jaar lang ambassadeur noemen, en daar koppelen Carl en Tessa meteen ook een goed doel aan. “We dagen de andere handelaars van De Haan uit om volgend jaar in maart mee de 100km-run voor Kom op tegen Kanker te lopen”, klinkt het.

Carl Adriansens en Tessa Vanhie startten kort voor corona met een nieuw project: 2500m² volkstuintjes, in samenwerking met Velt en buurtbewoners. Ondertussen zijn er vijftien tuinders actief. “Net zoals de bloemetjes, planten en insecten die je in onze deeltuin aantreft, vertonen die een grote diversiteit”, vertelt Carl. De jongste tuinder is een dertiger, de oudste een tachtiger. “En er is ook iemand met autisme, die hier volledig open bloeide. Het leuke aan zo’n deeltuin, is dat het echt een gemeenschappelijk project is. In ons WhatsApp-groepje ‘Tuin Ter Meulen’ wordt gretig kennis gedeeld”, aldus Carl. Sinds hij de boerderij van zijn ouders vijftien jaar geleden overnam, is er al een lange weg afgelegd. “Dit jaar zijn we volledig overgeschakeld op bio: alle pesticiden worden nu van het hof geweerd”, gaat Carl voort. In plaats van in te zetten op steeds groter, koos hij resoluut voor meer verscheidenheid op dezelfde schaal. “Van een industrieel landbouwmodel zijn we noodgedwongen overgestapt naar korte, gesloten kringloopsystemen. Van een monocultuur naar meer diversiteit. En we hebben ondertussen al bewezen dat dit óók een solide verdienmodel kan zijn: onze inspanningen worden stilaan echt beloond.” Dat het model van Carl en Tessa werkt, komt door het evenwicht dat zichzelf in stand houdt. “Een mooi voorbeeld hiervan, is wat we ervoeren tijdens de lockdown: de inkomsten uit horeca en toerisme vielen toen plots weg maar onze hoevewinkel draaide als nooit tevoren. Het is zoals een stoel met vier poten: je mag er eentje wegzagen en je stoel blijft staan.”

Dat de boeren nu door de oorlog in Oekraïne het advies krijgen om extra zomertarwe in te zaaien, vindt Carl kortzichtig. ‘Achter de markt aan lopen’, noemt hij dat. “Het is immers een kwestie van tijd voordat die prijs ook weer in elkaar zakt.” Zelf hebben Carl en Tessa weinig last van de crisis. “Als je zelfvoorzienend bent, geeft dat bovendien een groot gevoel van vrijheid”, klinkt het. In Carls deeltuin is vandaag Dominique Bekemans bezig. “Het is een plezier om met je handen te werken, en ik heb hier al veel bijgeleerd van mijn buren. Zo’n deeltuin zorgt ook voor verbinding”, zegt ze. Ze is Carl en Tessa dankbaar voor de kans, en dat is wederzijds. Als bedankje omdat de klanten zo massaal voor hen stemden, trakteren ze komend weekend op popcorn en suikerspin. “En we koppelen ook een goed doel aan ons ambassadeurschap: we dagen de andere handelaars van De Haan uit om volgend jaar in maart mee de 100km-run voor Kom op tegen Kanker te lopen. We mikken op minstens drie teams, en ja ik loop zelf ook mee”, besluit Carl met een knipoog. Inschrijven kan tot eind juni via info@hoftermeulen.be