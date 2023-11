Hoeveslagerij Het Merelhof breidt uit op andere locatie: “Aandacht voor het visuele”

Hoeveslagerij Het Merelhof in de Merelstraat in Lichtervelde opent binnenkort een nieuwe beenhouwerij in de Stegelstraat 74. Zowel het atelier als de winkel zijn er compleet nieuw. De zaak zal ook bijna dagelijks open zijn.

Pieter Lavens startte in 2011 samen met zijn moeder Linda De Fruytier hoeveslagerij Het Merelhof. “Ik ben afgestudeerd aan de beenhouwersschool in Diksmuide. Tijdens mijn zevende specialisatiejaar, traiteur, ben ik samen met mijn moeder kleinschalig begonnen in de Merelstraat. Dat begon met één markt doen en varkens versnijden. De oude stal op het erf werd ervoor verbouwd.”

“Drie jaar geleden heb ik de boerderij in de Stegelstraat gekocht. Het was een bouwvallige hoeve, die volledig gesloopt en opnieuw opgebouwd werd. Alles is vernieuwd, ook de nutsvoorzieningen”, vertelt Pieter.

Korte keten

Niet alleen Pieter en Linda zijn verbonden aan Het Merelhof, ook zus Astrid en broer Martijn. “Mijn moeder en zus blijven verder op de markten staan. Ikzelf blijf in de hoeveslagerij en Martijn heeft de boerderij in de Merelstraat overgenomen. Op die manier blijft de korte keten bestaan, Martijn kweekt varkens, runderen en kippen, en wij kopen zijn vlees voor in de slagerij.”

Het assortiment wordt uitgebreid. “We verkopen meer bereidingen en hoeveproducten. Zoals eend van een eendenkwekerij uit Kortemark, kazen, groenten en van De Bossneppe desserts, boter en yoghurt. Er is hier veel passage langs de ring, en het is de ideale verbindingsweg naar omliggende gemeentes.”

Opendeurdagen

“Daarom verkopen we nu belegde broodjes en kant en klare maaltijden. Maar het blijft een hoeveslagerij en de nadruk blijft liggen op vers vlees.” Wie de winkel binnentreedt kan vers vlees zien hangen. “We hebben ook gewerkt op het visuele, zodat de mensen goesting krijgen in het vlees.”

Het opendeurweekend van Hoeveslagerij Het Merelhof start op vrijdag 10 november. De hoeveslagerij is open van 7 tot 18 uur, op zon- en feestdagen van 8 tot 12 uur. De sluitingsdagen zijn maandag en donderdag. “Elke klant krijgt een goodiebag, een drankje en een hapje. De thuisleveringen, gratis voor bewoners van Lichtervelde en Torhout, en de webshop blijven bestaan.

(Jenka Watteny)