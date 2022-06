Hobbylin is ambassadeur ‘Ik koop lokaal’

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen weer op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’.

Voor Blankenberge mag Lindsay Goethals van Hobbylin zich een jaar lang ambassadeur noemen. Haar hobbywinkeltje in de Vissersstraat opende de deuren in februari 2020, een maand voor de eerste lockdown. “Ondanks die moeilijke start, hebben we toch vrij snel een goed cliënteel opgebouwd. Het jaar rond hebben we veel vaste klanten, in de zomer veel toeristen”, aldus Lindsay, die zich onder meer toespitst op diamond painting.

“Uniek is dat we zelf ook foto’s omzetten op vraag van de klant. Zo krijg je een heel persoonlijk werkje, en hoef je geen maand te wachten zoals wanneer je dat online laat doen”, legt Lindsay uit. Bij de ingang van haar winkel prijkt een mooie diamond painting van de Blankenbergse pier. “Straks komt er nog eentje bij van de Blankenberge-letters aan het station, en de lokale Monopoly-uitgave vind je hier uiteraard ook. Ik ben trots op mijn stad, doe alles om haar te promoten.”

Lindsay maakt daarnaast graag reclame voor haar straat, waar er de laatste tijd veel nieuwe winkels zijn bijgekomen. “In dit gedeelte is er nu bijna geen leegstand meer. De Vissersstraat wordt weer hip en bruisend”, knipoogt ze.

De ‘Ik koop lokaal’-campagne onderstreept de rol van de lokale winkelier. “Onze service is heel belangrijk. Misschien wat cliché, maar op die manier maken we wel het verschil met de webwinkels. De mensen mogen hier gerust eens de doos opendoen en het product in hun handen voelen voor ze het kopen”, aldus Lindsay.

Ze is blij dat haar klanten massaal stemden. “Ik had mij ingeschreven uit nieuwsgierigheid, maar nooit gedacht dat ik ambassadeur ging worden”, klinkt het.