Hobbycenter Paridaen in Oostkamp sluit eind dit jaar de deuren: “Jammer, maar aan alles komt een eind”

Eind dit jaar sluit het hobbycenter Paridaen in de Stationsstraat 237 in Oostkamp de deuren. Vanaf volgende week starten de uitbaters met een uitverkoop. “De beslissing om te stoppen, werd vier jaar geleden al genomen. Het is jammer, maar aan alles komt een eind”, zegt zaakvoerder Dirk Paridaen.

Het begon allemaal in 1961 toen de ouders van Dirk (60) en Wim Paridaen (55) een handel hadden in veevoeders en meststoffen. Langzamerhand groeide het bedrijf en werd er overgeschakeld naar voeding voor kleinvee en huisdieren. Op 18-jarige leeftijd is Dirk in de zaak komen werken en werd er vanaf dan sterk ingezet op een heel andere maar toch passende markt door de familie Paridaen. Er werd een gamma tuinbenodigdheden, alles voor de hengelsport, bijen, vissen en vijverbenodigdheden verkocht.

Na hun huwelijk namen Dirk en Christel (62) het hobbycenter Paridaen over van zijn ouders, en bouwden ze de zaak samen met Peter uit tot wat we nu kennen. “De beslissing om de zaak over te laten of te stoppen, was eigenlijk al vier jaar geleden genomen. We hadden dan ook na een jaar beslist dat als we geen overnemer vonden, we toch zouden stoppen. Het is jammer, maar aan alles komt een eind. Ooit moet je beslissen om te stoppen, en eind dit jaar is het zover”, zegt Dirk.

Er is vanuit het trouwe klantenbestand veel begrip voor de beslissing van Peter en Christel. “We stonden al die tijd altijd klaar voor onze klanten, we stonden tussen hen en zelfs velen kennen we bij naam. We hebben dan ook veel de reactie gekregen dat het zeer jammer is, dat een vaste zaak hier in de streek met een uitgebreid assortiment en een groot gamma aan levende vissen stopt”, klinkt het.

Uitverkoop

Vanaf volgende week houdt het hobbycenter een uitverkoop. “We zullen geen producten meer bijbestellen. Enkel wat in stock is, zal worden verkocht. In dat opzicht hopen we dat we tegen het einde van het jaar zo goed als uitverkocht zijn.”

Wat de toekomst brengt voor de familie Paridaen, weten ze zelf nog niet. “We hebben tot nu toe geen verdere plannen en zullen wel zien wat er op ons afkomt”, besluiten de zaakvoerders. (GST)