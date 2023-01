Hill’s Market biedt zeven op zeven en 24 op 24 uur verse lokale producten aan

Een winkel die 24/7 verse en vooral lokale producten aanbiedt? Het is de insteek van de gloednieuwe Hill’s Market, een automatenhall die het op een andere manier wenst aan te pakken.

“High-tech, fully connected, ultrasecure & non-stop”. Het zijn niet meteen de woorden waarbij je aan de lokale versmarkt moet denken. Toch is het de manier waarop Hill’s Market de zaken aanpakt. Een automatenhall waar klanten 24/7 hun boodschappen kunnen doen en waarbij de keten uiterst kort wordt gehouden.

“Van groenten tot verse schotels en zelfs drank of complete barbecue assortimenten. Zolang het door lokale handelaars wordt gemaakt kan het een plaats in onze automaten krijgen.” Paul Hillewaere glundert wanneer hij zijn geesteskind aan iedereen voorstelt. “De huidige situatie eist dat handelaars zich voortdurend heruitvinden. Energiekosten swingen de pan uit, personeelskosten zijn minder en minder te betalen maar ook de beschikbaarheden van de klanten zijn niet meer te vergelijken met vroeger. De tijd dat ‘moeder de vrouw’ overdag de boodschappen deed terwijl de man was gaan werken, liggen al lang achter ons. Lange dagen op de werkvloer zorgen ervoor dat mensen vaak niet eens nog tot bij de lokale handelaar raken, waardoor de supermarkten het enige alternatief zijn. En wat dan met die kleine dingen die we soms zijn vergeten? Vrienden die op zondag plots op bezoek komen terwijl je niets in huis hebt? Onverwachts mooi weer waardoor je op je rustdag zin hebt om de barbecue aan te steken? Het zijn slechts enkele voorbeelden waarvoor je bij Hill’s Market terecht kunt. Klanten weten ook dat alles wat ze hier aankopen niet alleen vers is maar eveneens afkomstig van lokale handelaars.”

Eenvoud voor de eindgebruiker dus maar eveneens een stevig hulpmiddel voor de handelaars zelf. “Onze machines zijn voorzien van alle snufjes”, vult Paul aan. “Via hun smartphone kunnen handelaars voortdurend hun voorraad en verkopen opvolgen. Merken ze dat iets is uitverkocht dan kunnen ze tijdig aanvullen. Ze kunnen ook hun verlofperiode regelen of kunnen gebruik maken van onze modulaire vakjes voor grotere items. De site is non-stop open en wordt door camera’s van de nieuwste generatie in het oog gehouden. Wanneer een vandaal het in zijn hoofd zou steken hier tekeer te gaan, dan worden we meteen verwittigd maar maakt die kerel ook kennis met ons uiterst efficiënt alarmsysteem.”

Hill’s Market is terug te vinden in de Iepersesteenweg, op een steenworp van het centrum.