Heuvelland heeft met De Moare voortaan een eigen bier

Heuvelland heeft voortaan een eigen bier. Drie Dranouterse hobbybrouwers vonden mekaar via de wijnbouw en presenteren nu hun twee huisbieren: de Bloende Moare en de Moare Tripel.

De naam van het bier verwijst naar een heks. “In een niet zo ver verleden was de Lettingstraat tussen Dranouter en Kemmel nog een onverharde landweg. Met knikkende knieën naderde men de holle meersen op de zuidelijke flanken van de Kemmelberg .

In deze laag gelegen weiden zouden zich immers heksen of moaren ophouden, en men had schrik om ‘Van De Moare Bereen’ te worden”, vertelt één van de brouwers en uitbater van de Hollemeersch Laurens Van den Weghe.

Het was de Heuvellandse wijnboer Ward Six die de twee andere hobbybrouwers Jan Courtens en Carlos Roelens in contact bracht met Laurens. “We waren op bezoek bij Ward voor een gesprek over een gistingstank en hij wist ons te vertellen dat Laurens ook bezig was met het brouwen van bier. Zo ook installeerden we onze brouwketels op de benedenverdieping van het bekende hotel-restaurant.”

Twee bieren

De Heuvellandse brouwers brengen twee bieren op de markt. “De eerste lijn bestaat uit bieren die we brouwen in de ketels van bevriende brouwerijen. De Bloende Moare heeft een alcoholpercentage van 6,5 procent en een IBU of een bitterheidsgraad van 32. De Moare Triple heeft eenzelfde bitterheidsgraad, maar een hoger alcoholpercentage waardoor het bier een iets zoetiger smaak heeft. Ter vergelijking: een pilsbier heeft een bitterheidsgraad van 20.”

De tweede lijn zijn de seizoensbieren en/of eenmalige brouwsels uit de eigen ketels. “Hier gaan we experimenteren. We zoeken uit hoe we druiven mee kunnen betrekken in ons bierverhaal. In Italië is met IGA of Italian Grape Ale een nieuwe term gelanceerd. Ook hier willen we samenwerken met de wijnbouwers.”

Om ook kinderen te plezieren, werd een liemenoade op de markt gebracht. “Het is door de extra toevoeging van citroen zeker geen suikerbom geworden”, aldus Jan Courtens. Bier en limonade zijn te verkrijgen in de lokale handelszaken of ter plaatse in de brouwerij. Daar worden ook rondleidingen gegeven met aansluitend het proeven van het bier.

“Verwacht geen klassieke rondleiding. In minder dan twee minuten is een rondleiding afgelopen. En toch hebben we een formule uitgewerkt om bezoekers te kunnen ontvangen. We zetten een soepkom op het vuur en brouwen samen bier.” (MDN)