Het Zekerhuis neemt advieskantoor Jan Verduyn over

Het Zekerhuis – een zakenkantoor voor sparen, lenen, beleggen, verzekeren en investeren in vastgoed met kantoren in Torhout en Moerkerke – neemt advieskantoor Jan Verduyn en Co uit Brugge over.

“Op 1 januari sluit Jan zijn kantoor in het centrum van Brugge om zich vanaf dan volop in te zetten, samen met ons, onder de vleugels van Het Zekerhuis”, zegt zaakvoerder Mattijs Dewispelaere van Het Zekerhuis.

“Jan is in Brugge en omstreken gekend en geroemd voor zijn kennis rond sparen en beleggen, en als jurist is hij bovendien zeer vakbekwaam rond alles wat successierechten en erfbelasting betreft. Een bak vol kennis en ervaring die wie hiermee kunnen toevoegen, wat ons huidig en toekomstig cliënteel heel erg ten goede zal komen.”

Huidige klanten

“Voor de huidige klanten van Jan verandert er trouwens niets: ook zijn sterk gewaardeerde en ervaren medewerker Peter komt ons team met zijn expertise vervoegen. We zijn zeer enthousiast en verheugd deze volgende stap in de groei van Het Zekerhuis te mogen aankondigen. We heten Jan en Peter dus van harte welkom in ons warm Zekerhuis-team!”

