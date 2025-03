Het Wilgenbroek bestaat 25 jaar

Op de grens van Oostkamp en Brugge, in een natuurlijk moeraslandschap met 100-jarige knotwilgen, ligt het tuincenter Het Wilgenbroek. Het is een gespecialiseerd tuincenter in tuinplanten, waarvan de kwaliteit de meest veeleisende plantenliefhebber moet tevreden stellen.

Het was Thierry Van Paemel (67) die samen met zijn echtgenote Anneke Van Maele (65) in 1999 het tuincenter overnam en de basis legde voor wat Het Wilgenbroek vandaag uitstraalt. “Mijn passie voor mooie tuinen zorgde ervoor dat ik hier vaak kwam om aankopen te doen. Toen de vorige eigenaar Het Wilgenbroek, dat zijn feitelijk ontstaan kende in 1985, te koop aanbood, hebben we niet lang getwijfeld om aan dit avontuur te beginnen.”

Belevingscenter

Thierry en Anneke Van Paemel hebben het samen met hun kinderen Tom, Tineke en schoonzoon Simon verder uitgebouwd en hebben wereldfaam verworven met hun uitzonderlijke assortiment Helleborus, hun lievelingsplant. “Door innovatie en harde inzet hebben we tal van nieuwe rassen Helleborus gekweekt die wereldwijd worden verkocht. In de toekomst willen we dit assortiment nog verder uitbreiden. Alle planten worden met de hand bestoven en de nieuwe selecties, die elk jaar worden verkregen, zullen in de eerstvolgende jaren te koop zijn”, zegt huidig eigenaar Simon D’Hoore (33), die samen met zijn echtgenote Tineke Van Paemel (35) Het Wilgenbroek runt.

Maar in die 25 jaar is er veel veranderd, van een gewoon plantencenter naar een belevingscenter. De parking werd twee jaar geleden volledig heraangelegd en zeer stijlvol aangeplant. Het plantencentrum is uitzonderlijk in zijn soort door zijn unieke ligging en inkadering in een natuurlijke omgeving. Borders met vaste planten, heesters en bomen bieden ieder jaargetijde een inspiratiebron voor de bezoekers.

Het Wilgenbroek is gelegen in de Wilgenbroekstraat 60 in Oostkamp. Meer info: 050 40 50 30 of www.hetwilgenbroek.be