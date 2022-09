Het voormalig stationsloket van Harelbeke wordt stek van de Oxfam Wereldwinkel

Op 30 september opent Oxfam Wereldwinkel Harelbeke de deuren van hun nieuwe stek: het voormalig stationsloket aan het Stationsplein.

Vrijwilligers Linda Dedeurwaerder, Katrien Feys, Ingrid Loosfelt en Mia Verhaeghe zullen de nieuwe locatie openhouden op woensdag- en vrijdagnamiddag en op donderdag- en zaterdagvoormiddag. “Er zal hier meer passage zijn dan aan de Markstraat: denk maar aan de vele studenten en treinreizigers De locatie is een pak zichtbaarder”, aldus het viertal. “Toen we vernamen dat het stationsloket een herbestemming zou krijgen voelden we ons aangesproken.”

Het is ook de bedoeling van niet enkel een winkel te houden. “We willen graag ook een kleine zitruimte creëren waar mensen iets kunnen drinken of even samenzitten. We kunnen er later ook klasjes en verenigingen ontvangen.” Oxfam Wereldwinkel is al ruim 20 jaar actief in Harelbeke. Het loket ging definitief dicht eind vorig jaar. Het station Harelbeke is nochtans goed voor ruim 1.700 reizigers per dag.