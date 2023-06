Het loopt storm voor nieuw bedrijvenpark Diamant in Diksmuide: “Nog maar vier vrije units”

De vroegere bedrijfsgebouwen van Vanderscheuren op het bedrijventerrein Heernisse in Diksmuide liggen intussen allemaal tegen de vlakte. Op die plaats komt het bedrijvenpark Diamant met veertien units.

“Vanderscheuren heeft zijn activiteiten gecentraliseerd waardoor de vroegere bedrijfsgebouwen vrijkwamen”, schetst Diego Cauwelier, zaakvoerder van Diksimmo die de verkoop van de units doet. “Pas eind mei zijn we gestart met de verkoop en momenteel zijn al tien loodsen toegewezen. Het gaat dus razendsnel.”

Het gebouw is 4.000 vierkante meter groot en bestaat uit veertien units vanaf 264 vierkante meter. “De afbraakwerken zijn volop aan de gang. Alle gebouwen zijn ondertussen weg zodat we binnenkort met de bouw kunnen starten. We willen volgend voorjaar kunnen afronden. Rondom het nieuwe bedrijvenpark Diamant plannen we 28 openbare parkeerplaatsen waarvan een aantal uitgerust met een laadpaal. We richten ons vooral naar ondernemers uit of rond Diksmuide en naar investeerders. Het grote voordeel van een bedrijvenpark is dat er interessante zakelijke wisselwerkingen kunnen ontstaan gezien de ondernemers in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn.” (GUS)