“Het is tijd voor iets anders”: Dagbladwinkel Sevrine in Menen sluit na dertien jaar de deuren

Op de voorlaatste dag van het jaar sluit Dagbladhandel Sevrine in de drukke Bruggestraat in Menen definitief de deuren. Sevrine Dendauw-Imbo (43) bediende er dertien jaar haar vele klanten. Ze gaat werken voor het Rode Kruis-Vlaanderen. “Ik zal assisteren tijdens de bloedafnames”, klinkt het. Sevrine nodigt zaterdag om 11 uur haar klanten uit voor een hapje en een drankje. “Ik kon niet zomaar de deur dichtdoen”, zegt Sevrine.

Eerst werkte ze vijf jaar voor Barco in Kortrijk. “Daar werkte ik aan medische toestellen”, vertelt Sevrine. “Een mooie job, maar het was altijd hetzelfde en steeds binnen. Ik ging op zoek naar iets anders. Het was hier vroeger een bloemenwinkel. Die mensen gingen met pensioen. Het pand stond heel lang leeg en was te koop.”

“In het begin was het open vanaf 5.30 uur. De mensen kwamen op weg naar hun werk binnen voor een krant of sigaretten. Of om een Red Bull om wakker te worden. (lacht) De winkel was doorlopend open tot 18.30 uur. Het waren lange dagen. Na een paar jaar sloot ik een uur over de middag. Na corona deed ik open vanaf 7 uur.”

Dagbladhandel Sevrine was ook deels een… voedingswinkel. “Vroeger was er hier wat verderop in de straat een Carrefour”, vertelt Sevrine. “Voor mijn oudere klanten en die minder mobiel waren, was een deel hier een kleine voedingswinkel. Ik verkocht bijvoorbeeld ook kas en ham, vacuüm verpakt.”

Carrièreswitch

De sluiting komt er niet zomaar. “Ik was er al twee jaar over aan het nadenken”, vertelt Sevrine. “Ik was moe, kapot. Het vroeg opstaan werd steeds moeilijker. De batterijen waren leeg en was het tijd voor iets anders. Mijn schoonbroer werkt bij het Rode Kruis-Vlaanderen en hij vertelde me dat er een vacature was. Tijdens de bloedafnames zal ik in heel de provincie komen. Het wordt een nieuwe job met veel afwisseling en terug onder de mensen.”

Natuurlijk zal de mama van Laura (15) en Bryan (23) haar klanten missen. “Ik leerde hier veel mensen kennen”, klinkt het. “Vooral het weer was hier het gespreksonderwerp, maar ik was ook wat psycholoog. (lacht) De mensen hadden het soms over hun problemen, maar ook over dingen die ze leuk vonden.”

Krantenwinkels hebben het niet gemakkelijk. Velen lezen hun krant online. “En er zijn dan ook nog eens de uitgevers die de verkoop van abonnementen pushen met kortingen”, zegt Sevrine. “Voor ons is dat wel jammer, maar anderzijds begrijp ik ook de mensen wel want voor hun krant of weekblad moeten ze de deur niet uit.”

Blijven Menen trouw

De producten van de Nationale Loterij verkochten goed. “Jammer genoeg had er hier niemand zes juiste cijfers met de Lotto”, vertelt Sevrine. Sowieso zal het raar doen zaterdag, op die allerlaatste dag. “De klanten gaan me missen, dat hoor ik al heel de week”, vertelt ze. “Na al die jaren is het ook normaal. We blijven hier wonen en dus zal ik veel klanten nog wel zien hier in Menen. Officieel stond het pand nooit te koop. Kwam er van iemand een ernstig bod, dan gingen we misschien wel een verkoop overwegen. Wie interesse had, wilde het huren maar daarop gingen we niet in.”

De afgelopen dagen was er een totale uitverkoop met mooi promoties. Het rek met sigaretten en andere rookwaren is helemaal leeg. Dezer dagen kon Sevrine rekenen op de hulp van echtgenoot Bruno Vercaempst die bij YouBuild werkt. Eind oktober maakte ze op Facebook haar beslissing bekend. “Voor alle duidelijkheid: het is mijn beslissing geweest”, geeft ze aan. “En voor mij is de cirkel alvast rond. bij Barco werkte ik aan medische toestellen en nu beland ik met de bloedafnames weer bij het medische.”

Laatste dagbladwinkel in centrum

Opmerkelijk is alvast dat er in het stadscentrum nu geen enkele dagbladwinkel meer is. Eerder sloot in de Rijselstraat de Press Shop. Kranten en tijdschriften zijn sedert enkele weken te koop in LoLa Food & Drinks in de Rijselstraat. Vandaag kwam een klant als bedanking met orchideeën binnen. Twee potten dan nog. “Mijn lievelingsbloemen”, lacht Sevrine.