“Het draait om het hele team”: Steven Maeyaert, CEO van bouwbedrijf Furnibo uit Veurne, is genomineerd als ‘Bouwman van het Jaar’

Opnieuw is Steven Maeyaert (51), CEO van het Veurnse Bouwbedrijf Furnibo genomineerd als ‘Bouwman van het Jaar’. Deze nominatie maakt deel uit van de Belgian Construction Awards, die het vakmanschap van de bouwsector in de kijker zetten en met prijzen in diverse categorieën een podium geeft aan veelbelovende, creatieve en innoverende personen, projecten en bedrijven.

Eigenlijk heeft Steven Maeyaert getwijfeld of hij de nominatie voor Bouwman van het Jaar zou aanvaarden. “Ik vind dat het niet om mij draait, maar om het team, om het hele bedrijf”, redeneert hij. “Als we deze award in de wacht slepen, dan is dit een pluim op de hoed van het hele team, en een motivatie om samen verder te bouwen aan de toekomst van ons bedrijf. Iedereen kent intussen mijn motto, dat verankerd zit in het DNA van Furnibo: Alleen kan je snel wandelen, maar in groep geraak je verder. Dat is mijn rotsvaste overtuiging! Ons verhaal bewijst dat teamwork effectief loont, maar daarbij staat mensengericht ondernemen centraal in onze bedrijfsvoering. In de loop der jaren is Furnibo uitgegroeid tot een onderneming met zo’n 150 werknemers (een 70-tal bedienden en een 80-tal arbeiders). We groeien van onderuit, met jonge mensen die meegroeien met het bedrijf, maar het is ook een wisselwerking, want zo groeit ook het bedrijf mee met de mensen.”

Groeiverhaal

Steven begon 28 jaar geleden als jonge ingenieur en werfleider bij het kleine Veurnse bouwbedrijf. “Ik heb me ingezet om Furnibo te helpen groeien en structuur te geven. In 2013 deed ik samen met een financiële partner een management-buy-out (MBO). Ik nam het bedrijf over, en dat was een belangrijke mijlpaal. Ondertussen is ons bedrijf een (middel)grote speler en realiseerden we voor het derde jaar op rij zo’n 80 miljoen euro omzet. Ons verhaal is ook een duurzaam groeiverhaal, waarbij we continu inzetten op de digitalisering van onze bedrijfsprocessen.” Twee jaar geleden is er beslist om Bouwbedrijf Furnibo te leiden in een co-CEO-schap. Sinds 1,5 jaar zijn Steven Maeyaert en Stijn D’hoore (40) het CEO-duo dat het bedrijf leidt, waarbij Steven vooral focust op het commerciële en Stijn op het operationele. “Er was meteen een match”, zegt Steven. “We delen dezelfde visie en waarden op vlak van innovatie, professionalisme en betrokkenheid, waarbij mensen en duurzame relaties centraal staan. We zijn ook enorm complementair. Stijn is expert in veranderingsprocessen en implementatie. Ik ben eerder de man die snel trends en veranderingen aanvoelt en daarop inspeel. We geloven allebei in leadership by example, waarbij we met voorbeeldgedrag aantonen dat dit tot mooie resultaten leidt. Anders krijg je het omgekeerde effect, of in het West-Vlaams gezegd: de vis vort eerst aan de kop! Onze leaderpositie als bedrijf vertaalt zich in projecten waarbij we voor ieder project alles digitaal voorbereiden, zodat het een behapbaar bouwproject wordt, dat technisch, financieel en planmatig voorspelbaar is.

Studiebureau

Prestigieuze realisaties zoals evenementenlocatie Silt in Middelkerke, uitkijkpunt Westerpunt in De Panne en woonresidentie Troon 17 in Oostende, zijn echte eyecatchers en indrukwekkende visitekaartjes voor Bouwbedrijf Furnibo. Ze bewijzen ook dat het bedrijf de lat altijd bijzonder hoog legt en graag complexe nieuwe uitdagingen aangaat.

Leuke anekdote: “Aan Troon 17 heb ik nog goede herinneringen, want in dat pand heb ik mijn broek gesleten op de schoolbanken. Ik studeerde er voor Ingenieur aan het KHBO”, lacht Steven. Maar hij focust met de groep Furnibo vooral continu op de toekomst. “We werken zowel op de private als op de openbare markt, met momenteel onder meer de nieuwe residentiële stadswijk Boevrie in Brugge, Woonhof aan de Leie en projecten studentenhuisvesting in Kortrijk. Naast Furnibo gaan we in zee met zusterbedrijf Mortier uit Wulpen voor renovatiewerken op de private markt, om klanten met kleinere projecten niet teleur te stellen starten we binnenkort Jerom, waarmee we enkel de open ruwbouw bouwen, en we willen een studiebureau stabiliteit opstarten.”

Stemmen

Steven Maeyaert werd geselecteerd als genomineerde voor Bouwman van het Jaar door een professionele jury waaronder mensen uit Embuild, Bouwunie, Bouwkroniek/Batichronique. Wie deze geëngageerde, professionele West-Vlaming een hart onder de riem wil steken, kan op hem stemmen tot 28 november 2024.

Stemmen via https://belgianconstructionawards.be/stemmen/