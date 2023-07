Het Accountantskantoor opent tweede vestiging in Maldegem: “1.500 euro voor wie medewerker aanbrengt”

Sinds kort heeft Maldegem er een mooie zaak bij. Langs de Koning Leopoldlaan, in het pand waar voorheen Aqwa Zero gevestigd was, opende Het Accountantskantoor Soenen & Grammens een tweede vestiging.

Peter Soenen richtte de zaak in 1999 op in De Pinte, waar de kmo zijn stek heeft in de Baron de Gieylaan. Wim Grammens, die in 2002 als stagiair-accountant aan de slag ging bij het Accountskantoor, werd na verloop van tijd volwaardig partner. “Ik ben afkomstig uit Oedelem en liep tot mijn zestiende school op de Maricolen in Maldegem. Dus ik ben goed vertrouwd met Maldegem, een gemeente met heel veel gedreven ondernemers waar het aangenaam zaken doen is”, klinkt het enthousiast.

Geen grijze muizen

Sinds begin dit jaar is de Maldegemse Sandra Stockman, bekend van Kantoor Stockman, managing partner van Het Accountantskantoor. Sandra wordt het gezicht van de Maldegemse vestiging en Wim zal zijn tijd verdelen over beide filialen. “Ondersteunend meedenken met onze klanten en cijfers omzetten naar de taal van onze klanten”, aldus Wim, die benadrukt dat Het Accountantskantoor geen saai boekhoudkantoor is. “Grijze muizen vind je bij ons niet.”

Alles bij elkaar werken er bij Het Accountantskantoor dertig medewerkers, waarvan drie in de Maldegemse vestiging. “Het is onze ambitie om in Maldegem te groeien tot een team van tien medewerkers. Wat geen evidentie is, want medewerkers vinden is niet gemakkelijk. Daarom werken we samen met hogescholen en krijgt iedereen die een medewerker aanbrengt van ons 1.500 euro, waarvan 750 euro overgemaakt wordt op het moment dat het contract getekend wordt en 750 euro zes maanden later.”

Info: www.hetaccountantskantoor.be.