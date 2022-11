Henriette en Raf schitteren in docufilm over buurtwinkels in Koolkerke

Henriette Ameloot (75) en Raf Devisch (81) van het buurtwinkeltje vlakbij de school van Koolkerke stelen de show in de documentaire ‘Zolang we nog kunnen’ van regisseur Philippe Niclaes. “Als we het belang van een buurtwinkel kunnen promoten, werken we graag mee”, zegt Henriette, die haar winkeltje runt sinds 1969.

Uitbaters Henriette en Raf hebben de voorbije jaren geen gebrek gehad aan media-aandacht. Het winkeltje dat vooral door Henriette, roepnaam Jette, gerund wordt is dan ook een heus curiosum.

Alleen al door de levensduur: sinds 1969 voorziet Henriette, bijgestaan door haar echtgenoot Raf, haar klanten van broodbeleg, groenten, fruit, dranken, huisraad en vooral ook snoepgoed voor de schoolkinderen in de buurt. De tijd lijkt er wel stil te staan. In 2007 figureerden ze zelfs in het populaire tv-programma Man Bijt Hond op VRT.

Sociaal aspect

Maar nu is er meer. Henriette en Raf schitteren in een bijzonder fraaie en treffende documentairefilm over het belangrijke sociale aspect van buurtwinkels. Het wel en wee van drie buurtwinkels wordt in beeld gebracht door filmmaker Philippe Niclaes, die we kennen als regisseur en cameraman van de tv-reeks Dwars door de Lage Landen. Philippe titelde zijn film Zolang we nog kunnen. “Inderdaad, zolang we nog kunnen gaan we door met onze winkel”, lacht Henriette.

“Waarom zou ik ermee stoppen? Ik doe het nog zo graag. En als het is om het belang van de buurtwinkel in de kijker te plaatsen, werken we graag mee aan zo’n film. Ik ben echt wel trots op het resultaat.”

Boerendochter

“In 1969, een week na mijn huwelijk met Raf, ben ik hier begonnen met de winkel. Er zat hier toen al een kruidenierswinkel, maar de toenmalige uitbaatster Germaine zocht een overnemer. Als boerendochter uit de buurt kwam ik hier producten van op onze boerderij leveren en zo geraakte ik aan de praat met Germaine en het was al vlug beklonken”, duikt Henriette in de geschiedenis.

Raf ging al die jaren uit werken. Eerst nog op de ouderlijke boerderij in Sint-Andries, later bij confiserie Roose in Brugge, keukenfirma Dhondt en grootbakkerij Paverko in Sint-Michiels. “Ik heb mijn carrière afgesloten bij Stock Americain Vermeersch”, vertelt Raf. “Al die tijd en ook na mijn pensioen heb ik Henriette zoveel mogelijk bijgestaan in de winkel.”

“Sindsdien is er veel veranderd in Koolkerke. Vroegere waren er hier verschillende bakkers en slagers, nu is er zo goed als niets meer”, vult Henriette aan. “Maar goed, wij hebben altijd stand gehouden. Voor mensen die slecht te been waren, brachten we hun boodschappen zelfs aan huis. Het doet mij veel plezier dat we ook vaak schoolkinderen over de vloer krijgen. De sociale functie van een winkeltje valt echt niet te onderschatten. Dus ja, zolang we nog kunnen, doen we verder.” (lacht)

De docufilm maakt deel uit van festival Docfest en gaat in première op 16 november om 19.30 uur bij Lumière in Brugge.