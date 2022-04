Henk (38) opent nieuwe carwash ‘De Wasstrook’ langs Tieltsesteenweg: “Wachtrijen niet aan de orde”

De Wasstrook is een gloednieuwe en ultramoderne carwash langs de Tieltsesteenweg 2 in Wingene die op dinsdag 26 april de deuren opent. Henk Hallaert is de man achter deze nieuwe zaak.

“Ik ben een landbouwerszoon afkomstig uit Beernem, maar woon al 12 jaar in Wingene”, vertelt Henk Hallaert (38). “Ik werkte altijd in de bouw en kende later een leidinggevende functie, maar al vlug werd ik zelfstandig. Ik richtte mijn eigen bouwbedrijf Hallaert Bouwconcept in Wingene op. Noodgedwongen moest ik door rugproblemen gas terugnemen in deze job. Al vlug koos ik voor meer machinaal werk in de spoorwegenbouw. Toch wilde ik naast het uit werken gaan, nog een kleine eigen onderneming oprichten. Ik kwam tot een carwash. In Wingene is dit een gat in de markt en ik had het geluk om een zichtlocatie te kunnen versieren. Ik kocht een stuk bedrijfsgrond langs de Tieltsesteenweg. Na het verkrijgen van de nodige milieu- en bouwvergunningen kon ik met de bouw starten in 2019.”

“De realisatie liep niet van een leien dakje”, gaat Henk verder. “De weg die ik moest afleggen, was lang en zwaar met de bouw van mijn bedrijfsgebouw in eigen beheer in combinatie met mijn spoorwerken, en de enorm grote investeringen. Ik koos bewust voor kwalitatieve machines van Duitse makelij. Een wasbeurt verloopt heel efficiënt in een recordtijd. Via de eerste wasstraat kunnen personenwagens een kwalitatieve wasbeurt krijgen met voorafgaand een manuele voorwas, daarna een full option volautomatische carwashbeurt en een grondige stofzuigbeurt. Een grote troef is dat er twee kassasystemen en toegangen aanwezig zijn, zodat lange wachtrijen niet aan de orde zijn.”

80 procent van het water kunnen we recupereren

Actie

Henk dacht ook aan de professionele bedrijfsvloot voor zelfstandigen. “Ik plaatste een tweede wasstrook, een roll-over truckwash voor bestelwagens en kleine trucks met een maximum hoogte van 4 meter en lengte van 10 meter. De toegankelijkheid van 6 tot 12 uur biedt zelfstandigen de mogelijkheid op een professionele wasbeurt buiten de kantooruren met toegang via nummerplaatherkenning. Via de link op de website kan je een wastegoed van thuis uit storten, jouw washistoriek raadplegen en een factuur downloaden. De klant hoeft eenmalig een login aan te maken en kan altijd gewenste nummerplaten toevoegen en beheren.”

Milieubewust en zo energieneutraal mogelijk werken is nog een troef.

“Ik koos voor het gebruik van ecologische en milieuvriendelijke producten, die kwalitatief heel goed zijn. 80 procent van het vervuild water wordt gerecupereerd via onze eigen ondergrondse waterzuivering en het is een droom om met het project ooit energieneutraal te draaien. Zonnepanelen worden onze volgende investering. Daarmee is het plaatje bijna rond en kan De Wasstrook openen op dinsdag 26 april. Tijdens de openingsuren zal ik aanwezig zijn voor de uitvoering van de handvoorwas om iedereen zo goed mogelijk te ontvangen en begeleiden.”

Om de opening te vieren, loopt er een speciale actie tijdens de eerste maand. Er is keuze uit drie wasprogramma’s. De carwash is open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 19 uur. Enkelvoudige wasbeurten zijn betaalbaar aan de automatische kassa’s, stofzuigen is gratis.