Hema opent honderdste Belgische winkel in Sint-Kruis

Vrijdag opent HEMA haar honderdste winkel in Brugge aan de Maalse Steenweg. Hiermee gaat HEMA opnieuw voluit voor groei in ons land. De keten plant in heel het land nog minstens acht winkels te openen voor eind 2024.

HEMA mikt hiervoor vooral op het bereik van haar klanten in gebieden waar ze nog niet aanwezig zijn met een aanbod van eigen ontworpen producten die vrolijker, van goede kwaliteit en duurzamer zijn waardoor ze langer meegaan. Alle HEMA vestigingen in België vieren het succes mee. De eerste honderd klanten in elke HEMA winkel krijgen vandaag het meest geliefde en iconische HEMA product cadeau: dé enige echte HEMA stroopwafels.

De opening van de honderdste HEMA-winkel in Sint-Kruis, de derde in Brugge, is een mijlpaal voor HEMA. Hiermee bevestigt HEMA het succes van haar ijzersterke omnichannel strategie met een uniek en eigentijds productaanbod. “Deze winkel is geen eindstation maar de start van nieuwe groei in België.”

“Wij geloven immers sterk in het succes van onze unieke winkelformule en productassortiment. Door in te zetten op duurzame, betaalbare en slim ontworpen leuke kwaliteitsproducten onder de eigen merknaam onderscheiden we ons. Consumenten vinden het prettig winkelen bij HEMA en weten dat ze er producten kopen die langer meegaan,” zegt Carla Velghe, country director HEMA België.

Lokale verankering

Het succestraject van HEMA stopt niet aan de honderdste winkel. Zo opent HEMA dit jaar nog een nieuwe winkel in Wetteren. Tegen eind 2024 wil de retailer, die dan veertig jaar actief is in ons land, acht nieuwe winkels openen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

HEMA kiest voor een strategie van nabijheid bij haar klanten en investeert daarom ook in kleinere steden en gemeenten waar de winkelformule bijzonder goed aanslaat. In de grote steden zoals Brussel en Antwerpen heeft HEMA flagshipstores die inzetten op funshoppen en de klanten een totaalbeleving bieden.

Klok rond

Dankzij onze omnichannel beleving kunnen onze klanten letterlijk de klok rond bij ons terecht voor een uitzonderlijk divers assortiment. Met het recent gelanceerde getrouwheidsprogramma verbinden we onze klanten ook on- en offline, zodat de grens tussen de fysieke en digitale winkel vervaagt. Op die manier maken we onze missie om een beter leven in een mooier wereld te creëren waar,” besluit Carla Velghe.