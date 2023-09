Hema op komst langs Maalse Steenweg

Als alles verder volgens plan verloopt, opent op 24 november een derde Brugse vestiging van Hema de deuren, meer bepaald op de Carrefour-site langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. In hetzelfde handelspand ging anderhalve maand geleden ook al een Medi-Market van start.

Nog dit najaar krijgt Brugge een derde vestiging van de Nederlandse warenhuisketen Hema. Het in 1926 opgerichte bedrijf – dat een bijzonder breed gamma aan artikelen verkoopt – is sinds 1997 in Brugge met een vestiging in de Steenstraat, waar de winkel in de plaats kwam van de bekende Sarma. In het najaar van 2022 verhuisde Hema in de binnenstad naar een kleiner pand in dezelfde straat, iets dichter bij de Markt. Hema had immers de populaire horecafunctie op de verdieping – waar veel Bruggelingen een goedkoop ontbijt of koffie met taart kwam nuttigen – afgestoten, en daarom was een kleiner pand waarbij vooral de producten in de kijker werden gesteld interessanter. Het bedrijf had enkele jaren terug ook al een vestiging, ook zonder horecafunctie, geopend in het winkelcentrum V-market in Sint-Pieters.

Maar er komt dus een derde vestiging aan, meer bepaald in de commerciële zone langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis die vooral bekend is door de aanwezigheid van Carrefour. De vestiging had al in juni de deuren moeten openen, maar er is dus wat vertraging, vernamen we.

“We openen inderdaad een derde vestiging in Brugge, in een nieuw opgetrokken commercieel pand langs de Maalse Steenweg”, bevestigt Kim Ratajczak, marketing- en communicatieverantwoordelijke van Hema Belgium. “Als alles verder volgens plan verloopt, is de opening voorzien op 24 november.”

Nog ruimte over

De nieuwe vestiging komt in een door de commerciële vastgoedgroep Wereldhave Belgium gebouwd en beheerd handelspand, gelegen links van de vestiging van MediaMarkt. Zo’n anderhalve maand opende in het pand al een vestiging van de parafarmacieketen Medi-Market de deuren. Er is nog handelsruimte in het pand, maar wat daarin zal komen is nog niet bekend. (PDV)