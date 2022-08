Hema Brugge verhuist naar winkelpand naast Inno Galeria in de Steenstraat

Eind oktober verhuist de Nederlandse winkelketen Hema van haar vestiging in de Steenstraat naar een kleiner pand in dezelfde straat, maar dichter bij de Markt in Brugge. Volgens Carla Velghe, algemeen directeur van Hema België, is de huidige winkel te groot voor de hedendaagse manier van shoppen.

Hema heeft haar oog laten vallen op het pand naast Inno Galeria, waar voorheen textielketen Mexx gevestigd was en er tot voor kort een outlet voor reiskoffers tijdelijk uitgebaat wordt.

Kleiner

De Nederlandse groep was al een tijdje op zoek naar een kleiner pand in Brugge, want de huidige winkel in het pand ‘Vieux Bruges’ is te groot sedert de sluiting van de cafetaria op de eerste verdieping. “Ons huurcontract liep ten einde, we betalen op onze huidige locatie veel geld voor het aantal vierkante meters dat we echt nodig hebben”, zegt Carla Velghe, algemeen directeur van Hema België. Zij benadrukt dat Brugge verlaten geen optie was en is, omdat de West-Vlaamse provinciehoofdstad qua verkoop in de Top 3 van Vlaamse steden zit.

Het pand ‘De Vieux Bruges’, waar Hema nog tot deze herfst gevestigd is, heeft al een kleurrijke geschiedenis achter de rug. © SVK

Het winkelpand dat Hema vanaf het najaar wil betrekken is kleiner. “Maar nog ruim genoeg voor onze nieuwe formule van winkelen. Bovendien is de locatie, dichter bij de Markt, nog beter. De Bruggelingen en de toeristen verdienen een hedendaagse winkel”, stelt de directeur. Vanaf september wordt de nieuwe stek verbouwd, zodat de klanten van Hema over een modernere vestiging zullen kunnen beschikken. De stad Brugge heeft aan Hema de omgevingsvergunning voor het beperkt verbouwen van het handelspand en het exploiteren van een winkel afgeleverd.

Vieux Bruges

Wanneer Hema definitief de deur van haar huidige winkel in de ‘Vieux Bruges’ toetrekt, wordt een van de vele, kleurrijke hoofdstukken van dit oude pand afgesloten. Tot midden vorige eeuw was op die plek een feestzaal met cinema gevestigd. In 1961 opende het warenhuis Sarma er een filiaal, Hema is er sedert 1997. De Nederlandse groep heeft nog een tweede vestiging in Brugge, op de V-market in Sint-Pieters.