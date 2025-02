Helende stenen, manifestatiekaarsen en wicca-items: Esoteria brengt spiritualiteit naar Kortrijk

Op 1 december opende William Claes (50) de deuren van Esoteria in het voormalig pand van BAR JEF aan het Jozef Vandaleplein, naast Mickey’s Café. Deze unieke winkel dompelt bezoekers onder in een wereld vol schitterende kristallen, bijzondere edelstenen, betoverende geoden en andere items die jouw spirituele rituelen versterken.

Het concept van Esoteria is uniek in Kortrijk. “Nadat mijn functie aan de infobalie in de K in Kortrijk stopte met bestaan, lag plots alles open. Ik had mijn oog al laten vallen op het prachtige pand en het was altijd mijn droom om zo’n soort zaak te hebben. Zonder winkelervaring is het een sprong in het onbekende, maar ik heb er vertrouwen in. Spiritualiteit wint aan populariteit, misschien door meer onzekere tijden. Er is zeker cliënteel voor. Ik hoor vaak hoe blij mensen zijn dat ze hier terecht kunnen in plaats van naar Gent of Sluis te moeten rijden.”

Vooraan vallen direct de prachtige edelstenen en kristallen op. Het midden van de winkel vormt een tussenzone waar de geur van wierook en geurkaarsen – waaronder de populaire manifestatiekaarsen – de ruimte vullen. “Elke kaars heeft een eigen kwaliteit, zoals blijheid, vrede, vertrouwen, passie of zelfliefde”, licht William toe. “Deze kaarsen, die ongeveer een uur branden, focussen de intenties en helpen mensen hun doelen te bereiken.”

“De kracht van stenen en kaarsen zit voor een groot deel in je hoofd, maar het zijn rituelen die mensen helpen en iets in gang kunnen zetten die je anders niet zou bereiken. Adele gaat bijvoorbeeld nooit het podium op zonder een stukje citrien. Stenen en kristallen kunnen geen ziektes genezen, het is gevaarlijk om je daaraan wagen, maar hulpmiddelen om met bepaalde situaties om te gaan.”

Achterin de winkel bevindt zich een wicca-geïnspireerde zone met kristalbollen, toekomst voorspellende theekopjes, boeken over kristallen en chakra’s, en orakel- en tarotkaarten. Ook altaarbenodigdheden voor de hardcore wiccans– zoals kelken en altaarbellen – maken deel uit van het aanbod. Je vindt er eveneens ludiekere geschenkartikelen zoals mokken met mystieke dieren, spellbooks en zelfs zwarte vampierkaarsen met ‘bloedtranen’ tijdens het smelten.