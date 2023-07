Heidi uit Oostende gaat creatief aan de slag met macarons: “Dit heerlijke koekje is een leuk product omdat het zo veelzijdig is”

Heidi Stubbe uit Oostende richtte in oktober vorig jaar ZeeZoet bakery op om van haar passie voor bakken een bijberoep te maken. Ze maakt originele creaties met macarons in alle kleuren en vormen tot zelfs een indrukwekkende macarontaart in drie lagen.

Bakken zit er al van kindsaf in bij Heidi Stubbe. “Mijn oma en mama bakken ook graag. Het is begonnen met een appeltaart op grootmoeders wijze of een cake. Ik ben ook al altijd heel creatief bezig, zo heb ik ook nog juwelen gemaakt”, vertelt Heidi.

Bakkerijtje in bijberoep

In coronatijd begon Heidi ook te experimenteren met macarons. “Ik had ze al een paar keer zien passeren op Instagram, maar ze zijn niet zo gemakkelijk om zelf te maken. Ik wilde het graag eens proberen en dat lukte eigenlijk wonderwel. Ik vond macarons uiteindelijk zo leuk om te maken en zo ben ik verder blijven bakken. Ik moest op den duur heel wat taarten en gebakjes uitdelen aan vrienden en familie, wat er mee voor zorgde dat ik besloot om een eigen bakkerijtje te starten in bijberoep.”

Om zelfstandig te kunnen starten moest Heidi wel voldoen aan alle regels van het Federaal voedselagentschap. “Wij hebben een open keuken en het was eigenlijk onmogelijk om die aan te passen aan alle regels. Mijn man heeft daarom een aparte keuken bijgebouwd die enkel gebruikt wordt door mij. Ik heb ook een grotere oven waardoor ik veel meer macarons kan afbakken in één keer”, vertelt Heidi.

Op 1 oktober is ZeeZoet Bakery opgestart. “Ik kreeg enorm veel vraag voor speciale taarten en cijfertaarten voor verjaardagen. Ik maak ook cakesickles, tartelettes en speciale figuurmacarons. Ik wil me nu wel steeds meer op macarons concentreren omdat ik dit het liefste doe.”

Veelzijdigheid van macarons

Van waar komt die liefde voor macarons? “Ik vind dit heerlijke koekje een leuk product omdat het zo veelzijdig is. Je kan er zoveel kanten mee op. Je kan verschillende vormen en figuren verwerken. Zo werk ik themadozen uit rond Halloween, Kerst of andere feestdagen. Je kan er alle kleuren in verwerken en daardoor kan ik heel creatief aan de slag gaan en dat doe ik het liefst. Bovendien kan niet iedereen macarons maken. Je moet je oven heel goed kennen.”

De macarons van Heidi zijn kleine kunstwerkjes op zich en bij elke opdracht gaat Heidi op zoek naar een leuk ontwerp. “Je begint met je vorm te spuiten in deeg, daarna af te bakken en dan kan je verder versieren met onder andere eetbare verf, stift, chocolade, leuke sprinkles,… Ik heb onlangs een grote macarontaart gemaakt in drie lagen, een lekker en origineel alternatief voor een klassieke stapeltaart.”

Halftijds bij dienst Communicatie

Heidi werkt al achttien jaar bij de dienst Communicatie van Stad Oostende. Vanaf oktober gaat ze halftijds aan de slag om meer tijd te kunnen maken om te bakken.

“Ik doe mijn job enorm graag, maar ik miste wat creativiteit en dat kan ik volledig kwijt in mijn bijberoep. Ik ben zeker niet van plan om volledig te stoppen, want ik heb supertoffe collega’s en ik vind het heel om te kunnen combineren.”

Workshops

De Oostendse volgt ondertussen ook een opleiding brood- en banketbakkerij. “Ik vond het leuk om zo alle basics mee te krijgen en nog meer te kunnen bijleren.”

Heidi krijgt ook veel vragen naar tips voor het bakken van macarons. “Via sociale media krijg ik soms wel eens een vraag. Veel mensen willen ook macarons leren bakken en daarom denk ik er wel over na om workshops te geven. Nu heb ik daar nog geen tijd voor, maar het lijkt me zeker leuk om te doen.”

Op 11 en 12 augustus kan je de lekkernijen alvast vinden op het Mariakerkeplein tijdens de Mariakerkerie.