Heidi opent speciaalzaak De Baian voor toebehoren dressuursport

Een “equestrian concept store”, zo wordt de nieuwe speciaalzaak van Heidi Desmet op het Vlamingveld in Jabbeke genoemd. Je kan in De Baian terecht voor alle toebehoren voor de dressuur, een bijzondere tak van de paardensport waarin finesse en elegantie centraal staan.

Zaakvoerster Heidi Desmet (57) is samen met haar man, architect Stefaan Brauwers, al jarenlang actief in de vastgoedbranche en de verhuur en verkoop in vakantieparken aan de kust. “Toch is de dressuurwereld ons zeker niet vreemd”, zegt Heidi. “We zitten er al vele jaren in via het opvolgen van de mooie prestaties van onze twintigjarige dochter Louise Brauwers in de dressuur. Ze is destijds als klein meisje begonnen met de pony, maar is nu al op internationaal niveau actief, momenteel als ‘young rider’. Als ouders gingen wij regelmatig op zoek naar mooi geschikte kledij en andere toebehoren voor onze dochter, maar daarvoor moest ik toch vaak naar het Antwerpse of zelfs Nederland. Zeker in West-Vlaanderen, waar het qua paardensport toch vooral rond jumping draait, is er niet veel materiaal te vinden.”

Gepersonaliseerde zaken

“Dat, en het feit dat ik zelf nog eens een nieuw project uit de grond wilde stampen, vormt dus de aanleiding voor de opening van deze zaak. Vanwaar de naam De Baian komt? Ah, die komt van de naam van het paard van onze dochter: Jerveaux De Baian.” Concept store De Baian is vooral gespecialiseerd in maatwerk. Je kunt er terecht om je gepersonaliseerde kledij, kep, rijlaars of das te laten ontwerpen. Niet alleen voor de ruiter, maar ook voor het paard, met onder meer beenbeschermers, dekens, grooming en zadeldekjes.

“We zijn drie dagen per week open – op dinsdag, woensdag en donderdag – en daarnaast ook op afspraak. Maar we willen vooral ook onze webshop promoten, namelijk https://shop.debaian.be/nl. Om de twee weken op vrijdag organiseren we een ‘late night shopping’ tussen 16 uur en 20 uur. We streven ernaar om zoveel mogelijk tijdens dressuurwedstrijden met een standje aanwezig te zijn”, besluit Heidi.

Alle info: https://www.debaian.be/