Heemkring Oostkamp zoekt informatie over lokale ondernemingen

Twee jaar geleden startte Heemkring Oostkamp een ambitieus project rond lokale handelszaken uit de twintigste eeuw. Via crowdsourcing willen ze zo veel mogelijk informatie over Oostkampse ondernemingen uit de vorige eeuw verzamelen.

Intussen staat de teller al op 1.500 handelszaken waar iets van teruggevonden is. De sporen over heel divers: advertenties, facturen, krantenartikelen, foto’s of gadgets. De werkgroep rond dit project is intussen opgedeeld in deelgroepen die zich elk in een specifiek stukje Oostkamp of Waardamme verdiepen. Ze proberen de puzzel voor hun regio te leggen en gaan actief op zoek naar bijkomende informatie in archieven en bij nazaten van de handelaren. Ondanks dat de zoektocht goed opschiet en er elke dag nog bruikbare informatie opduikt, roept de heemkring iedereen die over informatie over lokale handelszaken beschikt op om dat met hen te delen.

Facebookpagina

Heemkring Oostkamp lanceerde een tijd geleden ook een Facebook-projectpagina waar je intussen al een kleine 1.000 handelszaken op terugvindt. “Aarzel zeker niet om op een post te reageren als je de informatie verder kan aanvullen”, spoort projectcoördinator Sebastien Vande Ginste Oostkampenaren aan. “Het is ook gewoon leuk om eens te grasduinen in ons overzicht van verdwenen en huidige handelszaken. Wie Oostkampse handelaars in zijn of haar stamboom heeft en benieuwd is naar de informatie waar Heemkring Oostkamp al over beschikt, kan mij gerust mailen met alle informatie over de handelszaak in kwestie. We gaan dan op zoek naar een link met de informatie waar de werkgroepen van de Heemkring Oostkamp over beschikken.”

Voor de toekomst

Omdat ze merken dat van heel wat oude handelszaken geen beeldmateriaal bestaat, begint Heemkring Oostkamp binnenkort in samenwerking met de fotografieopleiding van CVO Miras ook hedendaagse handelszaken te fotograferen. Met dit nevenproject willen ze voorkomen dat de heemkundigen van de toekomst zich moeten afvragen hoe het Oostkamps economisch weefsel er in 2023 uitzag. (GST)