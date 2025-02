Heel wat tegenkanting tegen komst van warenhuis langs Oekenestraat in Rumbeke

Een investeerder heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een warenhuis langs de Oekensestraat in Rumbeke, op enkele honderden meter van het kruispunt met de Rijksweg. Verschillende Roeselaarse natuurverenigingen bundelen de krachten om de 7 hectare natuur in de Babilliebeekvallei te behouden. “Deze natuurlijke waterbuffer is essentieel om overstromingen in de buurt te voorkomen.”

Verschillende natuurverenigingen uit Roeselare maken zich grote zorgen omtrent een mooi stukje natuur langs de Oekensestraat in Rumbeke. Een investeerder heeft er een aanvraag ingediend om naast de apotheek een warenhuis te bouwen. “Volgens ons zou het om een Jumbo gaan, slechts op enkele kilometer van de winkel in de Meensesteenweg”, aldus Peter Hantson, buurtbewoner en jarenlang actief bij Natuurpunt. Bij de stad kan men echter niet bevestigen dat de Nederlandse supermarktketen de intentie heeft om ook nog in Rumbeke een tweede filiaal te openen.

Negatieve impact

De mogelijke komst van een supermarkt stuit op heel wat verzet in de buurt. Ook verschillende natuurverenigingen bundelen de krachten en roepen iedereen op om bezwaar in te dienen. Dat kan tot 20 februari, het openbaar onderzoek is momenteel lopende. “Dit project heeft een aanzienlijke negatieve impact op het milieu, de biodiversiteit en de leefbaarheid van onze stad”, luidt het bij de vzw ‘Meer bomen in Roeselare’, Natuurpunt Mandelstreke, de vzw Leefbaar Rumbeke, vzw Leefmilieu Roeselare en Tuinhier.

Overstromingen

De verenigingen vrezen onder andere voor overstromingen. “De Babilliebeekvallei is een cruciaal onderdeel van het klimaat-en biodiversiteitsplan van Roeselare. Dit gebied fungeert als een natuurlijke waterbuffer en draagt bij aan de bescherming tegen overstromingen. Deze natuurlijk waterbuffer is essentieel om overstromingen te voorkomen. Dit gebied kan naar schatting 100.000 m³ water bufferen, een functie die door bebouwing en ruim 6.000 m² verharding verstoord wordt.”

Vervallen boerderij

De huidige weide is ook de habitat van tal van dier-en plantensoorten. De boerderij aan de achterzijde is vervallen, maar ook daar zien de verenigingen mogelijkheden. “Een sociale of educatieve functie. Misschien kunnen we daar wel met verschillende verenigingen samenwerken. Een ding is zeker: deze plek die er nu is, moet behouden blijven.”

Nu al honderden bezwaren

De verenigingen raden buurtbewoners aan om de komende dagen nog bezwaar in te dienen. “Met de vzw ‘Meer bomen in Roeselare’ hebben we inmiddels 435 bezwaarschriften verzameld. Je merkt dat dit hier erg leeft”, aldus Bart Deklerck, voorzitter van de vzw. De stad is op de hoogte van de aanvraag van de investeerder. “Maar gesprekken met ons zijn er niet geweest. Na het openbaar onderzoek zullen we in alle wijsheid ons buigen over de aanvraag en de bezwaren die zijn ingediend”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).