Haunted Carwash in De Wasbeer Roeselare! Wie durft?

Op zaterdag 28 oktober organiseert De Wasbeer Roeselare opnieuw haar Halloween carwash. Kostprijs bedraagt 22,50 euro per auto. Het maakt niet uit hoeveel personen er in de auto zitten. Er zijn maximum 120 auto’s toegelaten.

“Op 28 oktober zijn onze griezels van 19 uur tot 20.30 uur weer van de partij in onze vestiging in de Oostnieuwkerksesteenweg 138”, klinkt het bij De Wasbeer Roeselare. “Let op, dit jaar sluiten wij van 18 uur tot 19 uur om praktische redenen.

Wat is er in een ticket begrepen? Een heleboel figuranten, een spooky bar, een haunted house, snoep, popcorn en soep, een springkasteel en animatie voor de jongsten en uiteraard een all-in haunted carwashbeurt. Er is ook de mogelijkheid om ter plaatse drank en braadworsten te kopen. Wie durft?”

(RV)