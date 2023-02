Harry Potter-winkel The Wizard Store in Kortrijk definitief dicht

Slechts nieuws voor de fans van Harry Potter en de magische wereld van J.K. Rowling. De winkel ‘WS’ (The Wizard Store) aan de Doorniksestraat 11 in Kortrijk is definitief dicht. Alle vestigingen van de magische winkels deden trouwens de boeken toe. De keten achter de winkels is failliet verklaard op 31 januari.

In januari waren er in de winkel aan de Doorniksestraat nog solden, van -10 procent tot zelfs -80 procent. Dat blijkt ook bij andere winkels in Gent en Moeskroen. Opmerkelijk was dat na de uitverkoop de winkels geen teken van leven meer gaven. De beslissing lijkt finaal aangezien het faillissement aangekondigd staat op de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen.

Stormloop bij opening

Toen ‘The Wizard Store’ in Kortrijk opende op 4 september 2021 was er een gigantische stormloop. The Wizard Store stond helemaal in het teken van de ‘Harry Potter’- en ‘Fantastic Beasts’-films. Fans van de tovenaar konden er terecht voor allerlei gadgets zoals toverstafjes, chocokikkers, flesjes boterbier, verkleedkledij, puzzels en sweaters.

Het succes bleef echter niet duren, ook niet in Gent en Moeskroen. Op sociale media klonk het hier en daar dat de prijzen aan de hoge kant waren en de winkels niet altijd op de aangegeven uren open waren. Inmiddels zijn alle websites en sociale kanalen offline gehaald. De zaakvoerster was niet bereikbaar.