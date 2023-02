Harelbeeks metaalbedrijf Altachem wint Factory of the Future Award

Het Harelbeeks metaalbedrijf Altachem heeft de Factory of the Future Award gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest belovende technologisch ondersteunde en toekomstgerichte bedrijven uit de maakindustrie in België.

Het Harelbeekse Altachem, sinds 2011 een dochteronderneming van de LINDAL Groep, is gespecialiseerd in de productie van hogedrukventielen, -pistolen en professionele siliconespuiten en bijhorende accessoires, werd gelauwerd voor de continue technologische innovaties en transformaties in zijn productiesite in Harelbeke. “Factories of the Future zijn bedrijven die volop inzetten op digitalisering, talentontwikkeling, slimme processen, duurzame producten en een productie van wereldniveau. Ze gaan doordacht om met energie en materialen en stimuleren de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers”, luidt het bij de jury. Altachem voldeed dus aan de voorwaarden. De winnaars krijgen de titel voor een periode van 3 jaar. Daarna moet een nieuwe audit uitwijzen of de titel verlengd kan worden. “De award is een erkenning van de innovatieve processen die we de afgelopen jaren in onze fabriek hebben ingevoerd, ook voor het harde werk dat ons team dagelijks verricht om onze klanten de best mogelijke service te bieden”, zegt Jean-Marie Poppe, managing director van Altachem.

Productie-ecosysteem

Altachem heeft door de jaren heen goede relaties ontwikkeld met partners, leveranciers, klanten en medewerkers. “We schatten dat hoog in en zorgen voor prima netwerking. Ook medewerkers zijn daar deel van. Voor hen zijn er initiatieven zoals Altafit!, het gezondheidsbeleid dat zich richt op het bevorderen van een gezonde levensstijl en het ‘Be The Change’ programma van Agoria dat de medewerkers en het bedrijf klaar maakt voor het werk van de toekomst”, aldus Wouter Van haute, operations manager bij Altachem. “Deze prijs getuigt van ons voortdurend zoeken en streven naar verbetering. In de firma hebben we intern een productie-ecosysteem gecreëerd met als doel een constant hoog niveau van communicatie en efficiëntie te hebben. We zijn trots op deze erkenning maar zullen ook in de toekomst blijven innoveren om onze klanten een topservice te blijven leveren.”