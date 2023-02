Harelbeeks metaalbedrijf Altachem is ‘Factory of the Future’

In Mechelen hebben vijf nieuwe bedrijven de titel ‘Factory of the Future’ gekregen. Het Harelbeekse Altachem is er één van. Nog twee andere West-Vlaamse bedrijven zagen hun titel verlengd. Met de award willen de initiatiefnemers de meest geavanceerde en toekomstgerichte productiebedrijven in België bekronen.

“Factories of the Future zijn bedrijven die volop inzetten op digitalisering, talentontwikkeling, slimme processen, duurzame producten en een productie van wereldniveau”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Ze gaan doordacht om met energie en materialen en stimuleren de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers. De winnaars krijgen de titel voor een periode van drie jaar. Na afloop daarvan moet een nieuwe audit uitwijzen of de titel kan worden verlengd.”

Vijf bedrijven kregen de award vandaag voor het eerst. Het gaat om VCST Industrial Products (Sint-Truiden), farmabedrijf Sanofi (Geel), chocoladefabrikant Barry Callebaut (Wieze, Lebbeke), metaalbedrijf Altachem (Harelbeke) en fabrikant van aardappelspecialiteiten Pomuni Frozen (Ranst). De winnaars ontvingen hun award uit handen van Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

Vier andere maakbedrijven konden hun eerder behaalde titel verlengen. Het gaat om Audi Brussels (Vorst), TotalEnergies (Ertvelde), Vandemoortele (Izegem) en Daikin (Oostende). Dit laatste bedrijf doet dit al voor de derde keer. In negen jaar is de selecte kopgroep van meest toekomstgerichte productiebedrijven in België daarmee uitgegroeid tot een club van 53 ondernemingen.

Stap

De Factory of the Future Awards zijn sinds 2015 een initiatief van technologiefederatie Agoria, Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, en de industriefederaties Fevia Vlaanderen (voeding), Fedustria (textiel, hout en meubel), essenscia (chemie en life sciences), en dit in samenwerking met innovatieclusters Centexbel (textieltechnologie), Wood.be (hout en meubel) en de speerpuntclusters Flanders’ FOOD (agrovoeding) en Catilisti (chemie en kunststoffen).

De award werd in Mechelen uitgereikt. © gf

Vlaams minister van Economie Jo Brouns was voor het eerst aanwezig op de award uitreiking: “De maakindustrie in Vlaanderen en België is heel belangrijk. Niet alleen voor werkgelegenheid en dus welvaart, maar zij zijn ook de ideale partner om de stap te maken naar een meer duurzame en circulaire industrie. Daarom ben ik blij dat deze bedrijven in de bloemetjes gezet worden om zo de aandacht te vestigen op die duurzame of digitale transformatie. Ze maken ook werk van het opleiden van personeel zodat zij meekunnen in die nieuwe industrieën. Dat sluit perfect aan bij onze beleidsprioriteiten en ik ben dan ook blij en fier op deze winnaars.”

Voorbeeld

Bij Altachem in Harelbeke ontwikkelen, produceren en verdelen ze PUR-schuimventielen, PUR-schuimpistolen en siliconepistolen, alsook bijhorende accessoires. Smart Manufacturing is een van hun sterke punten, slimme integratie van de assemblagelijnen en logistieke automatisatie, zorgen samen met de digitale aansturing en communicatie voor een uiterst efficiënte doorstroming doorheen de fabriek.

Altachem beschikt over een interne afdeling onderzoek en ontwikkeling. Naast eigen ontwerpen, worden tevens in nauw overleg met de klant nieuwe producten en concepten ontwikkeld. Sterk ontwikkelde overlegstructuren met productie en toeleveranciers, zijn bijkomende getuigen van een tweede sterke pijler: Integrated Engineering.

Studentenprojecten

Altachem opereert in een sterk ontwikkeld productienetwerk. Naast de traditionele actoren zoals leveranciers, klanten en serviceproviders, houdt Altachem er een erg indrukwekkend aantal extra partners en samenwerkingsverbanden op na. Zo zijn er diverse projecten met onder meer Agoria, Sirris en Flanders Make – maar het meest in het oog springende zijn de vele kwalitatieve en praktische studentenprojecten, steeds met het doel om deze resultaten effectief naar de realiteit om te zetten. Ongezien voor een dergelijke kleine kmo-populatie.

Vandemoortele zag zijn titel verlengd. © gf

Vandemoortele kreeg in 2020 al een eerste keer de erkenning als Factory of the Future voor haar fabriek in Izegem, waar het voornamelijk margarines en (frituur)vetten produceert, zowel eigen merken als private label. Dat het bedrijf opnieuw in de prijzen valt, is een bijzondere erkenning voor de integratie van automatisering en geavanceerde technologie in het machinepark enerzijds, alsook de uitzonderlijke toewijding en vaardigheden van alle medewerkers anderzijds.

HR-beleid

Die evenwichtige combinatie van mens en machine, aangevuld met een sterke focus op innovatie en duurzaamheid, is nog steeds de visie waarmee Vandemoortele Izegem aan de slag gaat en invulling geeft aan de missie om de referentiefabriek te zijn, zowel intern als extern.

De fabrikant van airconditioningsystemen Daikin tenslotte staat nu door zijn expansie voor enorme uitdagingen. Vooral op het gebied van het menselijk kapitaal komen veel nieuwe werknemers met verschillende achtergronden en culturen. Daikin is dan ook bijzonder trots op zijn HR-beleid en alles wat in het werk wordt gesteld om deze nieuwe medewerkers te integreren.

Nieuwe fabriek

Er staat in Oostende quasi een nieuwe fabriek, waarbij de ervaringen en lessen uit het verleden gecombineerd worden met nieuwe inzichten (ook uit andere Daikin fabrieken) en futureproof technologie. De gedragenheid van de transformatie-inspanningen bij het management zijn duidelijk.

Ook Daikin kon bevestigen. © gf

De energietransformatie zorgt voor een grote vraag naar warmtepompen. En Daikin heeft daar indertijd de juiste keuzes voor gemaakt. Het management is er samen met de medewerkers in geslaagd om de fabriek heel overzichtelijk en rustig te houden. Er werd geïnvesteerd in het stroomlijnen van de productielijnen en in de installatie van robots om repetitief (en zwaar) werk over te nemen.