Hans Vanpoucke is nieuwe centrummanager van LAGO Brugge

Bruggeling Hans Vanpoucke is de nieuwe centrummanager van het zwembad LAGO Brugge Olympia in Sint-Andries. Hij volgt Bart Dupon op, die naar LAGO Pelt trekt. Hans kent het huis want hij was er eerder al horecamanager. “Het is een leuk, familiaal zwembad. Iedereen komt er met de glimlach, in een soort vakantiesfeer.”

Hans Vanpoucke woont in het centrum van Brugge en is sportief aangelegd. Vooral recreatief probeert hij wekelijks te zwemmen, en doet hij aan fietsen, lopen en padel met een groep vrienden. “Het zwemmen doe ik het liefst. In LAGO zit ik dus wel goed. Het is een zeer mooi zwembad, waar het aangenaam vertoeven is. En ook de combinatie met het recreatiegedeelte neem ik er graag bij”, opent de 32-jarige nieuwe centrummanager die ook van eten houdt. “Als hobbykok ben ik daar graag mee bezig. Ik deed destijds een opleiding kok- restauranthouder en werkte drie jaar in het restaurant Poules Moules in Brugge. ”

Daarna was Hans Vanpoucke actief in LAGO Brugge als horecamanager. In combinatie met Brugge en Kortrijk, alsook als nationaal horecamanager van de groep. “Om extra ervaring op te doen, heb ik nadien andere horizonten verkend, zoals bij Delhaize. Nu ben ik teruggekomen, in een aangenaam, vooruitstrevend bedrijf om in te werken. Mijn voorganger Bart Dupon trok naar LAGO Pelt, waar hij eigenlijk van afkomstig is en zo kreeg ik de kans om samen met een topteam verder aan het zwembad te bouwen. Wat op zich niet zo moeilijk was, want Bart heeft de voorbije acht jaar zeer mooi werk geleverd”, vindt Vanpoucke. “Bij mijn komst kende ik al veel medewerkers.”

LAGO Brugge kende in juli een stijging van 6,1 procent in het aantal bezoekers. Hans Vanpoucke is er om er de verschillende teams aan te sturen. Zowel aan het onthaal, in brasserie Rest eau Café, dat wekelijks een verse lunch voorziet, alsook de medewerkers en redders in zowel het sport- als het subtropisch zwembad. “Het is voor mij een overview om alles goed te laten verlopen, en iedereen met de hulp en steun van de andere teams een optimale beleving bezorgen. Het is mijn taak om iedereen van zijn dag te laten genieten zoals wij en de bezoekers het wensen.”

