Hans en Emiel Kleppe openen kaarsenmakerij HK Candles: “Wij maken ambachtelijke kaarsen in ons eigen atelier”

HK Candles is een nieuwe ambachtelijke kaarsenmakerij in Zwevezele. Hans Kleppe en zoon Emiel zijn de kaarsenmakers. Het kaarsen maken in hun eigen atelier werd hun bijzondere passie.

“Beroepshalve ben ik schilder en interieurdesigner en dit onder de naam HK interieur”, vertelt Hans Kleppe (56). “Een huis mooi aankleden, een gepaste kleur kiezen en de klant tevreden stellen, is mijn dagelijks beroep.”

“Ik ben papa van drie kinderen. Tim (26) woont intussen buitenshuis en dan is er nog de tweeling Dree (16) die voor binnenhuisarchitect studeert en Emiel, hij koos voor de richting wetenschappen. Emiel is ook heel creatief en was al een tijdje op zoek naar een nieuwe hobby.”

“Emiel heeft enorm veel bewondering voor zijn papa en ziet mij als een handige harry. Hij vroeg mij om hulp en zo kwamen we op het idee om nestkastjes te ontwerpen in tal van vormen en kleuren.”

Te veel nestkastjes

“Alles verliep vlot en Emiel kon zijn creativiteit kwijt. Maar op den duur hadden wij veel te veel nestkastjes en we wilden ook wel eens iets anders doen. Kaarsen maken, sprak ons wel aan.”

Na het veel opzoekingswerk met oefenmomenten en keuzes maken, werd HK Candles opgericht door vader Hans met hulp van zijn zoon Emiel.

Alle modellen maken wij zelf, dat vraagt heel wat denkwerk en tijd

“De ambachtelijke kaarsen worden in ons eigen atelier gegoten”, gaat Hans verder. “De kaarsen zijn stuk voor stuk kwaliteitsvolle producten met lange brandtijden en vervaardigd met speciale kleuren. We beschikken momenteel over een achttal kleuren.”

“Samen maken wij een gietmal voor de gewenste kaarsvorm. Alle modellen maken wij zelf en dat vraagt heel wat denkwerk en tijd. Nu hebben wij al diverse malvormen en er komen er nog steeds bij. We vervaardigen ook geurskaarsen maar dan enkel op bestelling.”

Bewust kleinschalig

“Onze doelstelling is zeker niet om een grote kaarsfabriek te worden. We houden het bewust kleinschalig. We werken met een uitstekende en verfijnde techniek die nog niet op de kaarsenmarkt te vinden is. In het kaarsen maken komen wij echt tot rust, kaarsen op maat maken, werd onze passie. Emiel kan die rust na een drukke schooldag goed gebruiken.”

“Onze kaarsen zijn 100 procent ambachtelijk gemaakt, we behaalden onlangs het HIB-label van Unizo. Vorig jaar namen wij ook deel aan de gemeentelijke kunstroute From Art To Art en dit was heel succesvol.”

De kaarsen kunnen aangekocht worden in het atelier aan de Krekelstraat 31 in Zwevezele. Van maandag tot donderdag telkens van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Info: 0476 59 14 11.