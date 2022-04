Hanne Rutsaert heropent kapsalon op eigen stekje in Beernem: “Klanten moeten zich thuis voelen”

Iets meer dan een week geleden heropende de Beernemse Hanne Rutsaert haar kapsalon. Na een verhuis vanuit de Stijn Streuvelsstraat naar de Sint-Jorisstraat ontvangt ze nu klanten in een bijgebouw van haar woning.

Al sinds het vierde leerjaar droomde Rotsaert ervan om kapster te worden. Zes jaar geleden ging ze aan de slag als kapster in bijberoep en al na twee jaar waagde ze de sprong om voltijds als zelfstandige te starten. “Ik denk dat dat een beetje in de genen zit. Mijn vader is zelfstandige en ook mijn man heeft een eigen zaak. Het zat er dus aan te komen dat ik op dezelfde manier ging werken”, vertelt ze.

In haar zaak verwelkomt de kapster iedereen. Ze mikt niet op een specifieke doelgroep, al knipt ze wel erg graag het haar van kinderen. “Dat vind ik altijd wel heel leuk. Dat zorgt bovendien voor uitdaging. Verder komen nu vooral jonge mensen bij mij langs, maar ik nodig zeker ook graag iets oudere mensen in ’T Kappershuys bij Hanne uit. De jongere klanten komen vaak na de werkuren en in het weekend, maar overdag heb je vaak sneller kans op een afspraak”, gaat de kapster verder.

Iedereen kent elkaar

In haar vernieuwde zaak, net naast haar woning, wil Rutsaert de klanten vooral een huiselijk gevoel geven. “Ouders met kinderen zijn hier zeker en vast welkom. Terwijl ik het haar van de ouders knip, kunnen de kinderen buiten spelen. Het gevoel van haar te knippen terwijl andere klanten met elkaar praten en zich thuis voelen, dat vind ik fantastisch.” Omdat Beernem een eerder kleine gemeente is, kennen veel klanten van Hanne elkaar. “Dat zorgt ervoor dat ze vaak met elkaar in gesprek gaan terwijl ze hier zitten.”

Het kapsalon van Hanne is te vinden via de inrit van Apero Chateau. Net naast de zomerbar kan je de zaak van de kapster terugvinden. “Omdat ik al een cliënteel had opgebouwd, zijn zij mij gemakkelijk kunnen volgen.” De sluitingsdagen van ’T Kappershuys bij Hanne zijn woensdag en zondag.

(AVH)