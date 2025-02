Hanne (37) en Thibaut (38) zijn de nieuwe uitbaters van Delhaize Varsenare: “De winkel wordt volledig vernieuwd”

Delhaize Varsenare is in nieuwe handen. Hanne Tierssoone (37) en Thibaut Lemahieu (38) nemen de supermarkt langs de Gistelsteenweg over van de familie Dierckx. “In de zomer gaan we voor een volledige vernieuwing”, zegt Thibaut. “Maar we starten nu al met ons versassortiment van Oscar Fresh Food.”

Thibaut Lemahieu en Hanne Tierssoone zijn sinds vandaag 20 februari de nieuwe uitbaters van supermarkt Delhaize langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Ze treden zo in de voetsporen van de familie Dierckx die die winkel jarenlang heeft uitgebaat. “Ik ben echt wel opgegroeid in een supermarktfamilie. Mijn opa had indertijd een reeks Unic-supermakten rondom Brugge en ook mijn ouders waren altijd in die branche actief. Mijn vader runt nu nog Noordvelde, het bedrijf dat gespecialiseerd is in groenten in bokaal. Zeker de zurkel van Noordvelde is erg bekend en geliefd en uiteraard zitten die producten ook in ons aanbod”, zegt Bruggeling Thibaut Lemahieu. “Samen met mijn vrouw Hanne, die afkomstig is uit Ruddervoorde, doe ik ook al de uitbating van een Delhaize-supermarkt in Ingelmunster, Koekelare en Torhout. De winkel in Varsenare is daar een mooie aanvulling op.”

De supermarkt was enkele dagen gesloten voor de overdracht en om enkele opfriswerken uit te voeren. “Na het zomerbouwverlof zullen we dan een volledige vernieuwing van de winkel realiseren. Dit doen we volgens het draaiboek van Delhaize, maar daarbinnen is wel ruimte voor een persoonlijke toets”, legt Thibaut uit. “Er komen dan nieuwe vloeren, plafonds, koelkasten, kassa’s,…De winkel zal dan wel enkele weken gesloten zijn, maar het zal het zeker waard geweest zijn.”

Eigen atelier

“Dat is dus voor later, maar wat de klanten wel al direct zullen merken is de introductie van Oscar Fresh Food. Dat is ons eigen merk voor verse charcuterie, kazen, smeersalades en traiteurgerechten. Alles wordt vers bereid en versneden in ons atelier in Koekelare om dan te leveren bij onze supermarkten”, gaat Thibaut verder. “Oscar Fresh Food is overigens vernoemd naar Oscar, het jongste van onze drie kindjes.”