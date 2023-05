Hangar K in Kortrijk viert vijfde verjaardag met prachtige resultaten: “Kunnen met trots zeggen dat we erin slagen de braindrain in West-Vlaanderen tegen te gaan”

Co-creatiehub Hangar K op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk groeide na vijf jaar uit tot een incubator waar verschillende succesvolle bedrijven zijn ontstaan, een bruisende plek waar startups worden gestimuleerd en geïnspireerd, waar experts uit heel Vlaanderen elkaar vinden om samen te werken en waar tal van nieuwe, innovatieve projecten worden opgestart. “De braindrain in West-Vlaanderen tegengaan, dat is de ambitie die Hangar K al van bij de start in april 2018 had. Na vijf jaar kunnen we met trots zeggen dat we hierin slagen”, aldus CEO Vincent Vanderbeck.

“De verjaardag was een goed moment om eens stil te staan bij de cijfers en realisaties van Hangar K. De reële economische impact is duidelijk. Bijna 200 bedrijven, opgestart door 94 studentondernemers en 226 co-founders, vonden hier hun oorsprong en de juiste voedingsbodem om op te starten. Deze zijn nu actief in elf landen. Gemiddeld na achttien maanden vliegen deze startende bedrijven uit en wordt er plaats gecreëerd voor nieuwe startups”, vertelt voorzitter Arne Vandendriessche.

Na vijf jaar passeerden 317 pitches. “De gesprekken aan de koffiemachine hebben geleid tot 84 co-creaties tussen de starters en de andere bewoners en partners van Hangar K.”

Start@K

Het Start@K traject, de werking rond studentondernemers sinds 2020, zorgt voor een continue instroom aan nieuwe starters. Onder andere Knuss, UNIZO’s kersverse ‘Vlaamse Starter van het Jaar’, heeft Hangar K als thuisbasis. Deze twee studentondernemers hebben met hun ecologische oplossing voor het verwarmen van terrassen in de horeca een uitermate innovatief product dat ze in de markt zetten. Na drie jaar Hangar K, werd in 2021 beslist om het succesverhaal verder uit te breiden. Met de waardevolle expertise binnen het ecosysteem op het gebied van educatieve technologie enerzijds en games anderzijds, koos Hangar K deze kennisgebieden als focus voor een uitbreiding naar heel Vlaanderen. De Vlaamse regering investeerde fors in en Flanders Game Hub die er beide hun onderdak vinden. “Deze hubs fungeren als uitvalsbasissen van waaruit bedrijven in heel Vlaanderen worden ondersteund en gestimuleerd.”

Flanders Technology & Inovation

Hangar K werd gevraagd om de lokale versie van Flanders Technology & Innovation in West-Vlaanderen te organiseren. In maart 2024 wordt de Landmarck-site het decor voor FTI. Dit festival biedt het grote publiek een kijk op hoe leven, leren en werken eruit kan zien in een digitaal universum.

“Het doet plezier dat ook andere instanties Hangar K nu herkennen als dé spot waar de EdTech en GameTech initiatieven gestroomlijnd worden. We verwachten in maart bijna 16.000 bezoekers”, aldus Vanderbeck.