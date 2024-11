Handelaars uit de winkelstraten in Roeselare zorgen samen voor kerstsfeer: “Klaar om nog één keer alles te geven”

De kerstverlichting en de kerstbomen verschijnen stilaan in de winkelstraten. De handelaars zelf zijn al even druk in de weer met het aankleden van hun etalages want voor velen is dit de belangrijkste verkoopperiode van het jaar.

Evelien Bruneel is de zaakvoerster van de tweedehandswinkel Second Life in de Wallenstraat. “Sinds twaalf jaar zitten we in dit pand, maar de winkel is 42 jaar geleden opgericht door mijn schoonmama Patricia Calliauw. Dat was toen nog in de Iepersestraat of zoals ze hier zeggen, in ’t Klein Ieperstraatje.”

“Bij ons vind je vooral recente merkkledij voor heren, dames en voor kinderen, niet de heel dure haute couture maar wel onder andere de gekende Belgische merken als Bellerose, Essentiel of Natan en ook heel wat accessoires waaronder ook handtassen. We hebben daarnaast ongeveer vijf procent outlet in de winkel hangen. Voor de feestdagen kan je hier ook ongebruikte parfums vinden.”

Strenge selectie

“Niets in de winkel is ouder dan twee jaar en ons doel is om de prijs naar een vierde van de nieuwprijs te brengen. Ik ben wel streng op de selectie. Wie hier gedragen kledij binnenbrengt, moet ze wel eerst reinigen, er mag niet aan geretoucheerd zijn en alle etiketten moeten er nog inhangen. Dagelijks komen een honderdtal stuks binnen en die ga ik zelf allemaal grondig nakijken, een arbeidsintensieve bezigheid.”

“Dit systeem is voor mensen die graag mode zien een goede oplossing. De verkoper kan snel zijn of haar kleerkast inruilen voor nieuwe zaken en de klanten vinden hier betaalbare merkkledij van alle soorten, van streetwear tot opgekleed. Zo krijgen we mensen van alle leeftijden over de vloer, ook jongeren, tieners zelfs, die hier zaken vinden die ze zich elders nooit zouden kunnen permitteren, en dat zonder in te boeten op kwaliteit”, aldus nog Evelien Bruneel.

Just Fie

In het strategisch gelegen pand op de hoek van De Munt en het Citroenstraatje vinden we Sophie Decruy, die er al zes jaar Just Fie runt. “Ik ben best trots op wat ik hier heb kunnen realiseren. Het is altijd mijn droom geweest om ooit een kledingwinkel te kunnen openen. Ik houd zelf van mooie kleren en vooral het sociaal contact in dit beroep trok me aan.”

“Just Fie was een van de eerste handelszaken die zich hier op De Munt vestigde en we zijn allicht de kledingwinkel met de langste vitrine van de stad”, zegt Sophie, die door iedereen Fie wordt genoemd, vandaar de naam van de zaak Just Fie.

“Ik ben gespecialiseerd in de trendy Scandinavische damesmerken en dat gaat van de toffe jeansbroek tot het hippe kleedje voor een feestje. Daarnaast bieden we ook heel wat accessoires aan, zodat het plaatje voor de klant bij het buitengaan volledig klopt.”

Wekelijks nieuw aanbod

“Elke donderdag hebben we ook een nieuw aanbod, een nieuwe collectie van betaalbare dameskledij. We maken daar flink wat promotie voor via Facebook en Instagram en via onze website. De klanten weten dat te appreciëren. Ik organiseer op aanvraag ook een Ladiesnight. Wie minstens zeven vriendinnen, collega’s of familieleden samenbrengt, krijgt de volledige winkel als persoonlijke dressingroom met vijf procent korting en hapjes en drankjes erbovenop.”

“De handelszaken op De Munt organiseren samen een laatavondshopping op de eerste donderdag van de maand. In december zal dat een speciale editie zijn vol glitter- en feestkledij en vooral een extra assortiment leuke hebbedingetjes voor de feestdagen”, aldus nog Sophie Decruy.

Boutique Albert

Sinds anderhalf jaar vind je in de Noordstraat Boutique Albert, met Rik Flamand (55) achter de toonbank. Manager is Stijn Deman (42), die al eerder in Rekkem een soortgelijke winkel opende. “Ik had er eerst een gewone tabakswinkel met veel Franse klanten en sigaren waren toen een kleine niche in mijn zaak, maar de tijden zijn veranderd. Van sigaretten en tabak alleen kan je niet meer overleven.”

“Daarom ging ik mijn winkelrekken aanvullen met kranten en tijdschriften, ook wenskaarten, maar vooral met een ruimer assortiment sigaren, want dat deel van de rookwaren blijft mooi stabiel. Wie om sigaretten komt, is allicht verslaafd aan de nicotine. Sigaren, zeker onze exclusieve premium merken, rook je voor je plezier op speciale gelegenheden.”

Nieuwe markt ontdekt

“Daarom ging ik me ook in Cuba verder bekwamen in de kennis van de Havanasigaar en ik ontdekte een nieuwe markt in shoppingstad Roeselare. Hier breidde ik het aanbod nog wat uit met veel gentlemen’s artikelen als mannenparfums en exclusief scheergerief, ideale eindejaarsgeschenken trouwens.”

“In de winkel in Roeselare hebben we ook een speciale walk-in humidor geïnstalleerd waar de exclusieve sigaren in de beste omstandigheden worden bewaard. Jammer genoeg verdwijnt die straks achter een gordijn door de strengere wetgeving die verbiedt dat rookwaren nog zichtbaar geëtaleerd worden, maar we blijven inspanningen doen om de mensen tot bij ons te brengen. Zo organiseren we ook whisky- en gintastings. Wie tijdens de koopzondagen langskomt, krijgt een lekkere gin aangeboden”, besluit Stijn Deman.

Parfumerie Gutmann

Discreet verdoken in Galerij De Meester met ingang op de Grote Markt en in de Ooststraat vinden klanten al veertig jaar Parfumerie Gutmann. 38 jaar daarvan staat Caroline Werbrouck (59) daar al achter de toonbank.

“Hoewel we hier wat verstopt zitten, heb ik een heel erg trouw publiek dat altijd de weg vindt voor ons degelijk advies in parfums maar ook voor behandelingen als gelaatsverzorging, medische pedicure, manicure, gelish of epilaties. Hier krijg je een heel erg persoonlijke ontvangst en dat is toch wel het grote verschil met de grote ketens. Ik heb natuurlijk al wat jaren op de teller staan en die ervaring zorgt ervoor dat ik bij het binnenkomen van een klant al kan vermoeden welke parfum hij of zij wil of wat bij hem of haar past.”

Overnemer gezocht

“Dit wordt mijn laatste kerstshopping, want ik zoek een overnemer voor de zaak. Het is tijd om het iets rustiger aan te doen, maar wanneer dat zal kunnen, is nog niet zeker. Er is heel wat interesse maar niemand durft voorlopig de stap te zetten. De schrik om in de Ooststraat een zaak over te nemen, zit er wat in. Kandidaten zien veel leegstand en horen verhalen over te hoge huurprijzen. Mijn zaak heeft echter een vast en erg trouw cliënteel en investeren hoeft al zeker niet. Gutmann is kant-en-klaar over te nemen met een grote stock aan parfums en verzorgingsproducten”, aldus Caroline.

“Ondertussen maak ik me klaar om nog één keer alles te geven tijdens de komende eindejaarsperiode. Vooral de laatste twee weken voor kerst zijn elk jaar weer heel erg druk want een parfum blijft een van de toppers in het rijtje eindejaarscadeaus”, besluit Caroline Werbrouck.

