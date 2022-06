Handelaars brengen nieuwe schwung in Smedenstraat in Brugge: “Er wordt duidelijk meer geïnvesteerd in onze winkelstraat”

Met nogal wat leegstand en zogenaamde ‘imagoverlagende’ uitbatingen had de Smedenstraat het de voorbije jaren als winkelstraat niet onder de markt. Maar daar zien de handelaars, met Isabelle De Pourcq als hun nieuwe voorzitter, nu toch verandering in komen. “Er wordt opnieuw meer geïnvesteerd en ook het nieuwe Beurs- en Congresgebouw om de hoek blijkt al een meerwaarde voor de straat.”

In de Smedenstraat willen ze met een nieuw bestuur bij de handelaarsvereniging en enkele veelbelovende uitbatingen voor een nieuwe schwung zorgen. De winkelstraat kende de voorbije jaren een opmerkelijke evolutie. Het was jarenlang de straat waar de kwaliteitsbewuste Bruggeling op afkwam voor de betere voedingszaken en vaste waarden zoals kledingzaak Noteboom.

Toenemende leegstand

Doorheen de jaren werden nogal wat panden ingenomen door nachtwinkels, exotische supermarkten en barbierzaken in uitbating van nieuwe Bruggelingen. Een evolutie die toch voor wat wrijving en ongenoegen zorgde. “Waar gaat het met de straat naartoe?”, klonk het bij nogal wat handelaars die al vele jaren actief zijn in de winkelstraat en die zich ook afvragen of hun vast cliënteel er zich nog thuis voelt.

De leegstand nam ook opmerkelijk toe. Om een en ander nauwer op te volgen huurde de stad zelf een pand in de straat om er met ambtenaren van de dienst economie en de wijkinspecteur van de politie nadrukkelijk aanwezig te zijn.

Intussen lijkt het aanzien van de straat toch stilaan positief te evolueren. De leegstand werd grotendeels weggewerkt en een aantal nieuwe veelbelovende uitbatingen kwamen erbij of zijn in aantocht. Dat erkennen ook de handelaars die zich groeperen in Shopping Smedenstraat, de vereniging die een doorstart maakt met enkele nieuwe leden in het bestuur en een nieuwe voorzitter.

“Na vijf jaar als voorzitter hebben we de leiding doorgegeven aan Isabelle De Pourcq die de straat door en door kent. Ze baat al jarenlang lingeriezaak Estelle uit en haar communicatieve en toegankelijke stijl zal zeker een meerwaarde betekenen”, zegt uittredend voorzitter Wim Proot van fietsen Provan. “Ik zal mijn rol als secretaris, die ik vervulde voor mijn voorzitterschap, weer opnemen en zo meer achter de schermen aan projecten werken.”

Legowinkel

Het bestuur van Shopping Smedenstraat wijst onder meer naar de zeker bij de jeugd erg populaire nieuwe bubbeltheewinkel in de straat, de Legowinkel met bijhorende koffiebar die eind september geopend wordt, de kapperszaak Luan die verhuisde naar een mooi nieuw pand in de straat en het oude pand dat intussen al een nieuwe huurder vond.

Ook voor het grote leegstaande pand van Galerijen Juno zou er nu sterke interesse zijn. “En tijdens de coronacrisis is er zelfs een nieuw Italiaans restaurant opengegaan”, weet kersvers voorzitter Isabelle De Pourcq, die met Thibault Van Aerde van lunchrestaurant Tou Gou en Wendy Vandenbussche van apotheek Waelkens twee nieuwe leden in het bestuur verwelkomt.

Oldtimerevenement

“Het stadsbestuur verdient ook wel een pluim voor het mooie nieuwe groene pleintje en de extra zitbanken en bloempotten. Er wordt duidelijk meer geïnvesteerd in de straat”, stelt Isabelle tevreden vast. Daar is ook schepen van Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) van overtuigd.

“We merken dat de evenementen in het BMCC voor extra passage naar de Smedenstraat zorgen. Ook de aanwezigheid van het kantoor van het centrummanagement van de stad in de straat wordt door zowel handelaars als shoppers positief ervaren. En de bijhorende etalage die we ter beschikking stellen aan Brugse ondernemers is een groot succes”, weet de schepen.

Om die positieve sfeer nog te versterken organiseert Shopping Smedenstraat het oldtimerevenement West-Brugge Classic Tour tijdens de braderie op zondag 26 juni. Er worden zo’n 75 oldtimers verwacht waarvan de oudste dateert van 1928 terwijl de jongste van de band is gerold in 1992. Voor en na de rondrit kunnen de bezoekers zich vergapen aan de fraaie wagens die in de autovrije Smedenstraat staan opgesteld.