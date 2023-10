Handcarwash na vijf maanden weer verzegeld

De politie heeft de handcarwash naast café De Macote in de Stationsstraat in Wervik weer laten sluiten. De zaak is verzegeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

In mei werd de handcarwash in de stationsbuurt ook al verzegeld. Voor de zoveelste keer trouwens. DE afgelopen jaren zijn er verschillende uitbaters geweest.

Ook in het voorjaar van 2015 en 2020 moest de handcarwash al eens dicht. Toen gebeurde dat onder meer omwille van zwartwerk. Een van de vorige uitbaters ging ondertussen failliet. Op het adres in de Stationsstraat is sinds juli de vennootschap HWZ Company ingeschreven op naam van Sadaqatullah Waziri.

In de politiezone Arro Ieper is er speciale aandacht voor handcarwashes. Klassieke inbreuken zijn onder meer ontbrekende of verkeerde vergunningen, inbreuken op het milieu en zwartwerk. (EDB)