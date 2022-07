Hairfashion Kimberley neemt intrek in nieuw pand op Marktplein

Kapster Kimberley Vercruysse van Hairfashion Kimberley keert na negen jaar terug naar haar eerste stek: het Marktplein van Harelbeke.

“Daar is het voor mij allemaal begonnen in 2008”, zegt Kimberley Vercruysse (38), al 14 jaar zaakvoerder van haar kapsalon. Eerst op het Marktplein van Harelbeke en daarna in de Gaverstraat. “In 2013 moest ik een andere stek zoeken omdat de stad plannen had voor een nieuw Marktplein. Het werd de Gaverstraat. Intussen werkte ik daar samen met een goed en hecht team medewerkers en de zaak werd sowieso te klein. Toen een nieuw pand op het Marktplein nog vrij bleek – op exact dezelfde plaats waar ik eerder zat -, heb ik niet geaarzeld. Het was een beetje thuiskomen. Ik ben blij dat ik opnieuw in het centrum van Harelbeke zit en heb de zaak zelf ingericht”, glundert Kimberley, die op haar veertiende al bezig was met haar knippen en kappen. “Het is een levensberoep en je moet ervoor dienen. Je moet de klant centraal zetten.”

Kimberley ging naar het Sint Theresia Instituut Kortrijk en genoot een opleiding Haarzorg aan het Gentse Provinciaal Instituut voor Haartooi & Schoonheidszorgen. Zij is getrouwd met Kevin Haeke en is mama van Michelle en Raphael. Leuk detail: in 2021 werd Kimberley door het publiek verkozen tot Favoriete winkelier/zaakvoerder van Harelbeke van de campagne ‘Ik koop lokaal’, een initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen. “Deze prijs charmeerde me, het was de kers op de taart. De nieuwe zaak is nu de tweede kers (lacht).”