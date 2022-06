Habitat breidt uit met nieuw mobiel kantoor

Emmanuel Louf nam een zevental jaar geleden het initiatief, nu zijn er al acht makelaars betrokken bij Habitat, tot in de regio Poperinge en Diksmuide. Om alle klanten een prima behandeling aan te bieden, is nu een mobiel kantoor ingericht in een mobilhome.

Het nieuwe Habitat-kantoor in het centrum van Wevelgem is modern en sfeervol ingericht. Emmanuel licht toe: “Alles staat in het teken van een warme benadering van de klanten, de kopers en verkopers van woningen. Een drankje in de buurt, een streep gepaste muziek, creatieve inrichting, actueel meubilair. Het hele kantoor werkt digitaal. Enkel het ondertekenen van een contract gebeurt nog op papier, en daarvoor worden de kopers uitgenodigd naar Wevelgem. Nu we een makelaar hebben in de regio Poperinge en Diksmuide is het voor die klanten niet evident om naar Wevelgem te komen. Investeren in een vast kantoor kost veel. Daarom de investering in dit mobiel kantoor.” Vroeger kochten mensen op basis van de informatie in een etalage van een immokantoor. Vandaag gebeurt dit vaak door websites te bekijken.

Duizenden kijkers

“We ondersteunen onze makelaars doordat ze in een netwerk stappen. Ze leren van elkaar en we hebben onze content creator. Die maakt mooie filmpjes voor onze vlog op YouTube. En onze turbotours zijn een succes. Dit zijn speelse filmpjes waarin we in één minuut een woning presenteren. Sommige hebben duizenden kijkers. Daar willen we op inzetten, op beleving. Nu hebben we een thuisbasis én een uitvalsbasis. Onze mensen zijn veel onderweg en nu kunnen ze wanneer nodig het mobiel kantoor gebruiken. We kunnen ook aanwezig zijn op markten, waar we mensen advies geven in een gezellig kader.”

Tijdens corona zijn de prijzen gestegen. Nu voelt Habitat dat er minder kopers komen. “De markt kalmeert, maar veel woningen worden nog steeds vrij snel verkocht. We proberen met onze aanpak een meerwaarde te creëren. Goede verkopers, de video-aanpak, professionele fotografie. Een compromis tekenen is voor veel mensen een grote stap, die stress met zich meebrengt. Als je dat kunt doen in een aangepast kader, krijgt zo’n moment een extra betekenis.” Je zult het nieuwe mobiele kantoor binnenkort kunnen spotten in Poperinge en Diksmuide.” (HV)

