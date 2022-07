Haartiest Kortrijk werkt samen met Nederlandse Barber College

Kapper Thomas Hondequin van Haartiest Kortrijk heeft een unieke samenwerking met Barber College uit Nederland. Thomas is er trainer en geeft in zijn salon workshops.

Kapsalon Haartiest aan de Jan Persijnstraat in Kortrijk is een van de drie locaties in België waar er een samenwerking is met Barber College. Het College geeft opleidingen herenkapper en workshops in Nederland en België, waarbij je in tien weken een volwaardige allroundkapper kan worden. “Zij brengen de juiste stielkennis bij door middel van trainingen. Ik stel mijn salon open voor die trainingen, waarbij ik als trainer een ‘look, learn & do’ geef aan wie daarin is geïnteresseerd. Alle facetten van ons vak komen aan bod. De cursisten zijn zowel zelfstandige kappers en barbiers, alsook mensen die de ambitie hebben om hierin verder te gaan”, duidt Thomas Hondequin. “Een training geven in het salon is prettig. Er is veel interesse bij de deelnemers en ik merk veel ambitie naar meer stielkennis.”

Baardmanbier

Samen met Barber College zijn er op geregelde tijdstippen salontrainingen. “Deze gaan steeds door op een maandagavond, onze sluitingsdag. Wie interesse heeft, kan terecht op www.barbercollege.nl. “De cursisten krijgen achteraf een certificaat”, besluit Thomas die nog plannen heeft. “De ruimte achterin het salon wil ik in de toekomst verhuren voor kleine meetings. De ruimte kan ook voorzien worden van Baardmanbier, Puckolo-frisdrank en whisky en rum.” (PVH)