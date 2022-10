Haanse handelaars strijden om de ‘fin de saison-trofee’

Na de twee moeilijke coronajaren streden de Haanse handelaars afgelopen woensdag nog eens om de ‘fin de saison-trofee’ in de Potinière.

Het evenement, dit jaar in het thema ‘We love the World’, sloot met ludieke spelletjes als reuzemikado en extreem kussengevecht het zomerseizoen af in De Haan. Elk team van handelaars was voor de gelegenheid uitgedost in de traditionele klederdracht van het land dat ze vertegenwoordigden: van Mexico over Brazilië, van Schotland tot Japan.

“Met het thema ‘We love the World’ wilden we, in tijden van internationale spanningen, de gastvrijheid en het internationaal karakter van onze badplaats in de kijker zetten. Voor de toeristen leverde dit bovendien leuke kiekjes op”, zegt Benoit Vanhie, de voorzitter van Haandelaars. De fin de saison werd afgesloten met een barbecue in het park.