Gullegemse koffiebranderij Grootmoeders koffie lanceert met Coureur Espresso een rasechte koerskoffie

In Wevelgem, een klinkende locatie voor koersgek Vlaanderen, ziet een nieuw koffiemerk het levenslicht. Coureur Espresso is een rasechte koerskoffie van de koffiebranderij Grootmoeders koffie.

Aan Coureur Espresso gaat een lange traditie van koffiebranden vooraf. Patrick Hanssens bracht zijn passie voor de koffiestiel en het supportersvuur van vier generaties koffiebranden samen in een artisanale medium roast.

Fietsreis in Calpe

“Mijn grootvader begon er in 1935 mee en met onze drie zonen is sport nooit veraf”, aldus Patrick Hanssens. “Het idee voor Coureur Espresso kwam tot stand op fietsreis in Calpe en werd gevoed met de vele fietsherinneringen. Van het Heuvelland over de Strade Bianche tot ons mountainbike-avontuur in Tanzania. We hebben nogal wat koffie gedronken tijdens deze fietsreizen.”

Coureur Espresso is een kwalitatieve (100% Arabica) maar tevens zeer toegankelijke, zachte koffie. De verpakking is een knipoog naar het wielrennen. Zowel de bonen als de gemalen slow coffee vind je nu al terug in koffiebars, fietswinkels en op fietsevents. Daar waar koers en koffie samenkomen, is Coureur Espresso.

Voor sporter en supporter

De lancering van Coureur Espresso tijdens de voorjaarsklassiekers is geen toeval. De koffie is er voor zowel sporter als supporter. Bij de stop tijdens het fietsen, of bij het taartje wanneer je in gezelschap van vrienden naar de koers kijkt. Koffie en koers zijn beide een sociaal gebeuren.

De bonen zijn afkomstig uit de Colombiaanse hoger gelegen gebieden, het populaire trainingsgebied van de avonturiers in het peloton. De ijlere lucht in Colombia zorgt voor een wat scherpere en aromarijke smaak.

Vier generaties aan ervaring in ambachtelijk branden, resulteert dan weer in zachtheid en de juiste cafeïnebalans. Colombiaanse pit door 100% Arabica bonen, gecombineerd met Vlaamse vakkennis en passie, mondt zo uit in een kop premium espresso. Vrij vertaald: de flair van rasklimmers met de grinta van de flandrien.