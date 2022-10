Gullegemse bakker De Marez kan pop-up bijna weer inruilen voor gerenoveerde bakkerij

Vincent De Marez (28) en Annelies Vandaele (31) van bakkerij De Marez mogen op 25 oktober hun pop-up bakkerszaakje eindelijk verlaten. Dan trekken ze opnieuw in hun zaak aan het Dorpsplein in Gullegem, die gerenoveerd werd.

Vincent en Annelies De Marez hadden hun garage en stockruimte aan het Kerkplein tijdens de werken tijdelijk als pop-up ingericht. Daar ging het brood, de koekjes en patisserie even vlotjes over de toonbank gaan als in de ‘normale’ winkel. Een gebaar dat klanten enorm weten te waarderen. Te meer omdat zij er tijdens het winkelen ook vlotjes hun auto kwijt kunnen op het nabijgelegen Kerkplein.

“Het initiatief sloeg echt aan. Je zou bijna vergeten dat het op 25 oktober weer in de nieuwe winkel aan de voorzijde te doen is”, zegt bakkerin Annelies. “En de pop-up? Die krijgt zijn oude functie terug.” (AV)