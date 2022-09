Guillaume Jacques schittert met Moonshot op Awards: “Als iets niet lukt, kun je daar veel van opsteken”

De ondernemers van Moonshot noemen zichzelf ‘visual storytellers’. Het bedrijf van stichters Axelle en broer Guillaume Jacques heeft al een aardige portfolio opgebouwd. Ook de bezoekers van de Awards konden creaties van Moonshot bewonderen op de video walls.

Je bent geen geboren en getogen Roeselarenaar?

Guillaume Jacques: “Geboren wel, maar niet getogen, want ik ben opgegroeid in Hooglede. Maar de band met Roeselare is er heel snel gekomen. Ik liep school in de VMS in Roeselare en mijn vriendin Joke, die nu mijn echtgenote is, is afkomstig van Rumbeke. Wij wonen nu ook in Roeselare.”

Je hebt lang nagedacht over je toekomstpad?

“Zelfs in het laatste jaar middelbaar waren er nog enkele opties in het hoger onderwijs of de universiteit. Sinologie was daar één van, maar uiteindelijk heb ik voor handelswetenschappen in Gent gekozen. Ja, misschien een beetje de veiligste keuze. Nadat ik ben afgestudeerd, ben ik ook de opleiding journalistiek gestart via een schakelprogramma, maar dat ben ik halfweg gestopt. Ik vond de opleiding een te theoretisch model.”

Tijdens je opleiding handelswetenschappen vond er wel een gebeurtenis plaats die je professioneel leven zou bepalen?

“Ik kon stage lopen in China bij een Amerikaans bedrijf. Dat bedrijf zocht Chinese partners voor buitenlandse firma’s die actief waren in de creatieve sector. Het is in China namelijk ontzettend moeilijk om zonder Chinese partner van de grond te geraken. Ik kwam daar in contact met crowdfunding, want veel kunstenaars werkten met dat model.”

“Ooit hoop ik het artistieke aspect voorrang te geven op het commerciële”

“Ik leerde daar ook een Mexicaanse collega kennen die me heeft leren filmen: ik leerde er de knepen van het vak op een GoPro camera om video’s te maken. Dat vond ik ontzettend leuk en dat typeert ook een beetje mijn ingesteldheid: ik heb altijd geprobeerd het creatieve en economische aspect in mijn job te combineren.”

Je probeerde dan in België een crowdfundingbedrijf uit te bouwen?

“Ja, als student-ondernemer werd ik crowdfunding consultant met de bedoeling Belgische projecten te helpen opstarten. Maar dat is niet gelukt. Om een platform te ontwikkelen om die crowdfunding te ontplooien, ontbrak het me aan financieel sterke partners. Maar dat eerste zakelijk project heeft me veel geleerd: als iets niet lukt, kun je daar als mens en als ondernemer ook heel veel van opsteken.”

Films maken, bleef in die tijd ook sterk aanwezig?

“Ja, en op een bepaald ogenblik kon ik voor mijn zus Axelle aan de slag. Axelle werkte als grafisch vormgever en fotograaf en voor een bepaalde opdracht zochten ze een videoman. Uiteindelijk heb ik drie opdrachten voor dat bedrijf gedaan en dan ben ik zelfstandig begonnen. In 2018 zijn Axelle en ik met Moonshot gestart en vanaf 2019 hebben we onze stek in Crealoft in de Blekerijstraat.”

Wie heeft de naam bedacht?

“Axelle, zij verdient de credits voor de naam. Waarom Moonshot? Goh, er zijn meerdere betekenissen: het betekent onder meer dat je een hoger doel nastreeft en het thema ‘ruimte’ is natuurlijk heel dankbaar om mee te werken.”

Wat doet Moonshot precies?

“Moonshot is een productiehuis dat actief is in de audiovisuele sector. Het grootste deel zijn videoproducties, maar we doen ook grafische en fotografische opdrachten. De sector heeft uiteraard een hoge vlucht genomen: het is een heel ander landschap dan twintig jaar geleden toen je alleen film en televisie had. Nu zijn er ontelbaar veel mediakanalen zoals YouTube en alle sociale media.”

“Wij werken met een vast team van vier, aangevuld met freelancers. Momenteel bestaat de helft van onze opdrachten in vacatures in beeld brengen. Maar wij hebben ook opdrachtgevers die via ons hun verhaal willen brengen. Zoals de campagne van deze zomer ‘Gebeten door Roeselare’ die we in opdracht van de stad konden maken in een coproductie met Greenhouse.”

En ook op de Roeselare Awards waren jullie ‘zichtbaar’ aanwezig?

“We zijn sponsor geworden van de Roeselare Awards en het filmpje over 25 jaar Awards is door ons gemaakt, net als alles op de led-walls, met uitzondering van de films van BMW en Mact.”

Kun je genieten als je je werk voor zo veel mensen ziet afgespeeld worden?

“Absoluut en ik zou dergelijke videowalls in de toekomst nog meer willen maken. Ik heb ook veel positieve reacties gehad de avond zelf en dat is altijd leuk natuurlijk.”

Waar staat Guillaume Jacques binnen tien jaar?

“Nog steeds in Roeselare, want dit is mijn thuis en het is ontzettend leuk om hier projecten te doen. Het is wel de bedoeling om dan een eigen studio te hebben. Ooit wil ik op een punt komen dat ik het artistieke aspect kan voorrang geven op het commerciële.”

(PS/Foto SB)