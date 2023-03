Guillaume David van bakkerij Decock schittert op internationale bakwedstrijd in Japan

De 21-jarige Guillaume David van de bekende bakkerij Decock uit de Langestraat in Oostende vertegenwoordigde mee ons land op het WK bakkerij in Tokyo. “Dit smaakt naar meer”, zegt de jonge bakker die van vader Luc begeleiding kreeg.

“Alles begon in 2019 na mijn tweede plaats op de Belgische kampioenschappen junior aspirant Bakker. Daardoor kon ik me kandidaat stellen om deel te nemen aan het WK bakkerij Mondial du Pain”, zegt de pas 21-jarige bakker. “Die selecties vonden in 2021 plaats in Nantes en daar waren we bij de 6 beste teams. We konden ons kwalificeren voor het WK in Tokyo dat begin maart plaatsvond.”

Op het WK in Japan was Guillaume ‘comis’ voor zijn chef Joran Defossez. “We moesten er een reeks viennoiserie, stokbroden, brioches, belegde broodjes, nutritioneel brood en een groot sierstuk maken. Dat was een ongelofelijke ervaring en leerschool”, zegt de bakker. “Dat was de bekroning voor 5 jaar hard werk. In Japan vielen we wel niet in de prijzen maart het was een ongelofelijke ervaring. Toch stopt het verhaal niet. Wat we daar opstaken qua methode en producten willen we nu gebruiken in onze bakkerij. Zo kunnen de klanten meegenieten.”

Bepaalde lekkernijen zullen binnenkort te proeven zijn bij Decock. “We maakten daar een brioche met vulling van een biscuit, een clementine-confituur met een crème-brûlèe en een boterkoek met een confituur van framboos. Dat zal bij ons te koop zijn. We pakken allereerst uit met een ‘respectus panis’. Dat is brood dat met de hand gekneed werd en zestien uur rees. Het brood is makkelijk verteerbaar en bevat alle nutritonele waarden uit het bloem en graan. We experimenteren met langere rijstijden waardoor we meer smaak krijgen.” Guillaume is ambitieus : “Ik was de jongste comis van het WK en ben nog niet uitgebakken.”