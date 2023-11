Guile (24) opent barbershop in Wervik zonder opleiding te hebben gevolgd: “Mijn kapper gaf me veel tips”

In de schaduw van de monumentale Sint-Medarduskerk in Wervik opende Guile Vanthuyne (24) een barbershop. Men kan er terecht uitsluitend op afspraak, zelfs op zondag. “Ik was magazijnier bij Sanac op de Menensesteenweg maar dit is nu echt mijn passie geworden”, vertelt Guile. “Het is een job met wat variatie. Zo heb ik het liever dan altijd hetzelfde.”

“Ik huur dit huis en woon hier al drie jaar. Neen, een opleiding heb ik nergens gevolgd. Mijn kapper gaf me veel tips en heb ik veel aan hem te danken. Het is allemaal begonnen met het haar knippen van vrienden en zo ging de bal aan het rollen. Ik kocht een massa materiaal en een kappersstoel en was vertrokken.”

De barbershop in de Sint-Medardusstraat is alvast mooi ingericht. Wit en zwart zijn de dominerende kleuren. “De inrichting is mijn idee. Ik kreeg veel hulp van mijn vader Eric en plusvader Tony Lannoo”, zegt Guile.

Psycholoog

Een kapper en barber hebben een sociaal beroep ook, het volk dat er over de vloer komt is heel divers. “En we zijn ook een beetje psycholoog”, lacht Guile. “Veel klanten hebben het over zichzelf of praten hier over van alles. Bijvoorbeeld over hun hobby’s, voetbal, noem maar op.”

Veel passage

De zoon van Martine Dewitte voetbalde bij de jeugd van Eendracht Wervik en FC Langemark, nadien KSCT Menen en enkele jaren geleden EVC Beselare. De tabaksstad heeft er met Guile Barber Shop een nieuwe handelszaak bij en dat is uiteraard een pluspunt.. “Een voordeel is alvast de ligging, er is hier veel passage”, zegt de jonge starter. “Hiernaast is er een nachtwinkel. Veel Fransen komen er om rookwaren en misschien levert dat klanten van over de grens op.”

Guile zorgt voor het opscheren, modelknippen/puntjes knippen en contouren. Mannen met baarden zijn er ook welkom om hun baard te laten trimmen en netjes te maken. Ook kinderen zijn er welkom.

Openingsuren

De barbershop is open van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 9.30 uur, tijdens het weekend vanaf 10.30 uur. Gesloten op maandag.