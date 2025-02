Guido Dumarey wil verder met merknaam Tupperware

De Oostendse zakenman Guido Dumarey wil plastic potjes en spullen produceren in de Aalsterse fabriek van Tupperware. Nochtans is maandag het faillissement aangevraagd. Dumarey zegt derdenverzet aan te tekenen en wil de spullen opnieuw verkopen onder de merknaam Tupperware.

Dat laatste is merkwaardig, want de Amerikaanse moederholding heeft eerder de licenties voor het gebruik van die merknaam ingetrokken. Dumarey zegt dat hij de productie kan hernemen en via een Brits bedrijf de merknaam alsnog op de producten zou mogen plaatsen. Op die manier kan de band in principe opnieuw starten in Aalst.

Al is het lang niet zeker of de doorstart ook een kans maakt. Dumarey zal snel moeten schakelen. Het faillissement is ruim een maand geleden aangekondigd, toen de Amerikaanse holding duidelijk maakte dat het Europa niet langer als een kernregio beschouwt. Maandag werd het officieel.

Snoeien in personeel

Bij Tupperware werken 220 mensen, die eerstdaags hun ontslag zullen krijgen van de curatoren. Als Dumarey een kans wil maken om de activiteiten te hernemen, zal hij met een overtuigend plan naar de curatoren moeten stappen, en die snel moeten overtuigen.

Eén en ander zal ook afhangen van hoe de curatoren het faillissement willen afhandelen. Het is hun taak om de inboedel – zoals machines en bedrijfspanden – te verkopen en schuldeisers te vergoeden. Enkel als een alternatief bedrijfsplan voorligt dat werkzekerheid biedt, kan gekozen worden voor die piste. Dumarey wil de activiteiten verderzetten met twee derde van het personeel, zegt hij nog.