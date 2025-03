Guido Dumarey mag er een kruis over maken: curatoren bij Tupperware werken niet langer aan een doorstart

De curatoren bij Tupperware werken niet langer aan een overname. Dat verneemt Belga. Twee weken geleden bleken drie kandidaten – onder wie de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey – nog geïnteresseerd om bepaalde activiteiten verder te zetten in Aalst. Dat zal niet gebeuren.

In de fabriek van Tupperware werkten 220 werknemers, vaak met een jarenlange staat van dienst. Eind vorig jaar werden de licenties ingetrokken om potjes en andere plastic spullen te maken of verkopen in Aalst. Dat betekende dat de fabriek geen activiteiten meer kon uitvoeren.

Het effectieve faillissement is pas midden februari officieel aangevraagd. Dumarey zei kort daarop dat hij de productie kon hernemen en via een Brits bedrijf de merknaam alsnog op de producten zou mogen plaatsen. Op die manier zou de band in principe opnieuw kunnen starten. Maar zover is het dus niet gekomen.

Er liepen ook gesprekken met twee kandidaat-overnemers die informeerden om andere activiteiten te gaan uitvoeren in Aalst. Maar dinsdag wordt duidelijk dat er geen doorstart komt. Voornamelijk omdat het personeel het hoofdstuk lijkt te hebben afgesloten.

“Het personeel heeft van begin af aan gezegd dat ze daar maar beperkt voorstander van waren”, verklaart een van de curatoren dinsdag. “En zeker toen de voorstellen zo weinig concreet bleven. We konden het naar het personeel toe eigenlijk niet meer verantwoorden om activiteiten draaiende te houden.”

Het personeel krijgt later deze week de officiële ontslagdocumenten die ze nodig hebben om de arbeidsmarkt opnieuw te betreden.