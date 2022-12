Guap’Elle neemt intrek in winkel in de Roeselaarsestraat

Guap’Elle, de jonge zaak van Sophie Vandenbunder, heeft intrek genomen in de Roeselaarsestraat. Van daaruit probeert Sophie haar klanten in de eindejaarsperiode zo goed mogelijk te bedienen. Bij Guap’Elle kun je terecht voor modieuze accessoires.

In april van dit jaar startte Sophie Vandenbunder met Guap’Elle. Ze deed dat aanvankelijk vanuit haar eigen woning in de Leenstraat op de Bosmolens. “De start was er veelbelovend, maar om toch wat meer winkelervaring te bieden, ben ik nu naar het centrum getrokken. In principe tot eind februari heb ik hier nu mijn winkel in de Roeselaarsestraat 6. De eindejaarsperiode en Valentijn, ook een tijd voor cadeautjes, wil ik van hieruit werken. En daarna evalueren we wel hoe goed het gelopen is.”

Night shopping en kerstmarkt

Het pand is recht tegenover de Kloosterstraat gelegen, gratis parkeren kan dus aan de Sint-Tillokerk. “Mijn droom van een zelfstandige zaak wil ik hier verder uitbouwen. In mijn aanbod zitten Belgische juwelen die prijs-kwaliteit erg goed zitten, ook Italiaanse handtassen en sjaals zijn hier te koop. Maar ook cadeaubonnen, die kun je overigens via de website gewoon bestellen en dan snel komen oppikken. Ons hele assortiment kun je overigens bekijken op de webshop. En in december verruim ik de openingsuren. Op vrijdag 9 december is er hier late night shopping, dan ben ik open van 10 tot 20 uur. Tijdens de kerstmarkt op zondag 18 december zal ik in de namiddag van 14 tot 18 uur openen. ”

